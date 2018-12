Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de șase ani, Ramona Ionela Rus (37 de ani), din Cluj, se lupta cu o forma de cancer de ficat pe cat de rara, pe atat de agresiva. A trecut prin șapte intervenții chirurgicale extrem de complicate, atat in Romania, cat și in Germania insa boala a revenit, ba chiar cu și mai multa forța,…

- Barbatul in varsta de 94 de ani a fost gardian la lagarul de concentrare nazist Stutthof din Polonia. El avea 18 ani cand a fost complice la uciderea in masa a unor deținuți. Judecat in Germania, cetațeanul german de origine romana este acuzat ca intre anul 1942 si 1944 a fost complice la sute de crime.…

- Producatorul de origine romana Marin Karmitz, celebru pentru ca a finantat si a distribuit cateva dintre cele mai cunoscute pelicule din istoria cinematografului de autor, a vorbit pentru MEDIAFAX despre felul in care a regasit Romania si directiile pe care le urmareste in filmul de azi.

- Vlad Oros este elev in clasa a opta la Școala nr. 24 din Timișoara și s-a calificat pe primul loc in lotul Romaniei la Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori din Botswana. De altfel, Vlad Oros este cel care a obținut locul I Olimpiada Naționala de Științe pentru Juniori. Vlad…

- Ministerul Educației discrimineaza profesorii din secțiile cu predare in limbile minoritaților pentru ca ofera un salariu diferentiat fata de profesorii de limba romana, spune presedintele CNCD, precizand ca a fost avertizata institutia ca in termen de 30 de zile sa reglementeze situatia.CITEȘTE…

- Migratia neta din Germania in 2017, insemnand diferenta imigranti si emigranti, a scazut pana la 416.000, conform Biroului Federal de Statistici (Destatis), iar Romania a fost tara care a trimis cei mai multi migranti – 73.000, scrie Deutsche Welle.

- In anul 1918, Romania a parcurs un lung si dureros drum de la agonie extaz. Victoriile din vara anului 1917 de la Marasti, Marasesti si Oituz nu au putut fi explotate de Romania din cauza prabusirii Imperiul Rus. La 7 mai 1918, Romania semneza dureroasa pace de la Bucresti prin care, practic, isi pierde…

- Unul dintre cei mai tineri experti in karate din Romania (41 de ani, 5 Dan), sensei Sebastian Ene a obtinut titlul de doctor in economie „cum laude“ la doar 29 de ani. In interviul acordat pentru Weekend Adevarul, sensei Sebastian Ene a vorbit despre karate, educatie, economie si beneficiile artelor…