Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general în Ministerul Afacerilor Externe, Doris Mircea, și purtatorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, au fost desemnați purtatori de cuvânt pe perioada exercitarii de catre România a Președinției Consiliului Uniunii

- Viorica Dancila a stabilit cu ce echipa de comunicare merge in mandatul Romaniei la șefia Consiliului Uniunii Europene.Directorul general in Ministerul Afacerilor Externe, Doris Mircea, și purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, au fost desemnați purtatori de cuvant pe perioada exercitarii…

- Doris Mircea este diplomat de cariera cu rang de ministru plenipotentiar, coordonator al Directiei Comunicare, Promovare si Organizare din cadrul Unitatii pentru Pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE a MAE, potrivit comunicatului. Din 2002 a activat in cadrul Reprezentantei Permanente…

- Directorul general in Ministerul Afacerilor Externe, Doris Mircea, si purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, au fost desemnati purtatori de cuvant pe perioada exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Doris Mircea este diplomat de cariera cu rang de ministru plenipotentiar,…

- Directorul general in Ministerul Afacerilor Externe, Doris Mircea, si purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, au fost desemnati purtatori de cuvant pe perioada exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, informeaza un comunicat al Executivului remis luni.…

- Intregul proces de pregatire a preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene a beneficiat de continuitate la nivel national si de o comunicare permanenta la nivel politic si tehnic cu institutiile si partenerii europeni, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat…

- ZILE LIBERE. Minivacanța de Craciun și Revelion va aduce, insa, ore in plus de munca pentru romani la inceputul lunii ianuarie 2019, atunci cand cele doua zile vor fi recuperate. "Am o veste buna pentru angajatii din sistemul bugetar. Se vor bucura de inca doua zile libere, in preajma Craciunilui…

- In cadrul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles, in perioada 4-5 decembrie 2018, impreuna cu membrii Guvernului, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, s-a intalnit cu Tibor Navracsis, comisarul european pentru educatie, cultura, tineret, sport. Cu acest prilej, ministrul roman al Educatiei…