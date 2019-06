Dorintele femeii O femeie sterge de praf o lampa si din ea iese un duh fermecat. – Esti o femeie cumsecade, asa ca iti voi indeplini o dorinta, ii spune duhul. – Vezi pisoiul asta? E singurul meu tovaras de viata. As prefera un barbat puternic si aratos in locul lui, zice ea. Duhul fermecat ii indeplineste dorinta si motanul se transforma intr-un barbat splendid. Femeia ii sare in brate si il acopera de sarutari. – Vrei sa-mi spui ceva inainte sa facem dragoste? il intreaba ea. – Da, zice el. Pun pariu ca iti doresti sa nu ma fi castrat saptamana trecuta. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

