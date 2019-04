Dorinta Vioricai Dancila: In 2019, sa avem presedintele Romaniei un presedinte PSD

Stiri pe aceeasi tema

- La primul miting electoral alaturi de Liviu Dragnea, Viorica Dancila le-a promis colegilor de partid ca nu o sa faca nici un pas inapoi, pentru ca are „o datorie fața de romani și fața de Liviu Dragnea”. Premierul a susținut la Botoșani un discurs liber, de aproape un sfert de ora, fara a-și mai citi…

- "Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam alegerile europarlamentare si sa avem președintele Romaniei un președinte PSD", le-a spus Viorica Dancila social-democratilor prezenta la intrunirea PSD de la Botosani. …

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a vorbit la Botoșani, despre posibilitatea ca PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale."Va doresc sa aveți succes. Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea se afla, vineri, la Botoșani. Potrivit Digi24.ro, in fata Casei de Cultura, unde are loc Conferinta PSD, au fost adusi mai mulți tineri imbracați in costume populare, ținuți in ploaie, in asteptarea liderilor partidului, in timp ce, pe partea opusa a drumului se stransesera…

- Viorica Dancila, alaturi de Liviu Dragnea in turneu! Liderul PSD se afla vineri la Botoșani, unde va susține, incepand cu ora 14.00, o conferința de presa. Premierul și mai mulți miniștri vor fi alaturi de Liviu Dragnea, anunța Realitatea Tv.Primii protestatari și-au facut apariția. Ei au…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat miercuri ca in partid exista o stare de nemulțumire cu privire la Tudorel Toader și ca va exista o discuție legat de aceasta situație in coaliție, dupa revenirea premierului Viorica Dancila."Am luat decizia sa dam șansa opoziției sa arate ca au ...

- Presedintele PSD a facut, duminica, mai multe declaratii in Gorj, unde au loc alegeri pentru sefia filialei. Liviu Dragnea a vorbit despre proiectul de descentralizare a tarii si situatia de la Statul Major al Armatei.

- Lia Olguța Vasilescu va fi consilier al premierului Viorica Dancila, pe probleme de infrastructura. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Gorj. El a vorbit despre drumul expres Pitesti-Craiova, care este prioritar in perioada urmatoare. "Exista deja la Ministerul Transporturilor…