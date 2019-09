Stiri pe aceeasi tema

- Dorinta Regelui Mihai de a-si dormi somnul de veci langa mama sa, Regina Elena, se va implini in aceasta toamna. Familia Regala negociaza cu autoritatile elvetiene aducerea a osemintelor mamei Regelui Mihai in Romania, la Noua Catedrala Arhiepiscopala Regala de la Curtea de Arges.

- Familia Regala negociaza cu autoritatile elvetiene aducerea a osemintelor mamei Regelui Mihai in Romania, la Noua Catedrala Arhiepiscopala Regala de la Curtea de Arges. Elena este singura regina a romanilor inmormantata in afara tarii, la cimitirul din Lausanne.

- Ramona Ioana Bruynseels, candidata PPUSL la Presedintia Romaniei, a vizitat azi Argesul Ramona Ioana Bruynseels, candidat la alegerile prezidentiale din toamna acestui an din partea Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), a ajuns azi si in Arges. Vizita face parte din turneul sau „枦e ascultare”・…

- Animalele din curtea lui Gheorghe Dinca au fost preluate de catre președinta asociației pentru protecția animalelor, Daniela Popovici. Aceasta a facut precizari in direct la Romania TV despre condițiile deplorabile in care se aflau animalele. ”Animalele erau in curte, langa gardul vecinului,…

- Nu mai puțin de 20 de mașini de epoca din Serbia și Romania vor veni in Timișoara. Orașul de pe Bega este ultima destinație a Raliului Serbia – Romania, care aduce laolalta cele 20 de „bijuterii” pe patru roți. Dupa cinci zile in care au mers prin Curtea de Argeș, Transfagarașan și Sibiu, 20 de ...…

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Femeia care a preluat-o cu forța, cu ajutorul mascaților, pe fetița de 8 ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, și-a explicat gestul. Este vorba despre procurorul de caz, de la Curtea de Apel Craiova, care a avut misiunea de a lua copilul de langa asistenții maternali pentru a fi data parinților…

- V. Stoica Un prahovean, Daniel Orleanu, a condus trenul prezidențial cu care au calatorit de la București la Sinaia membrii unei delegații de participanți la Conferința la nivel inalt privind transportul feroviar internațional, derulata zilele acestea in Romania. Este vorba despre același mecanic de…