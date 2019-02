Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Romania a fost cutremurata de un caz cu adevarat socant. Tanti Maria, o batranica de 80 de ani, a fost "condamnata" sa traiasca intr-un grajd, dupa ce casa i-a ars in incendiu. Dupa ce a venit sa-si spuna povestea printre lacrimi, la "Acces Direct", situatia s-a rezolvat! Simona Gherghe a facut…

- Simona Gherghe a fost fotografiata in culisele emisiunii pe care o modereaza la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a fost filmata in culisele emisiunii Acces Direct, pe care o modereaza la postul de televizije Antena 1. Vedeta a postat imagimnea pe contul ei de socializare. Graviduța…

- Este deja o mama model, iar acum, insarcinata pentru a doua oara, Simona Gherghe are tare grija de baiețelul pe care-l poarta in pantece. Vedeta a oferit o mica privire in ceea ce se intampla in spatele camerelor de la „Acces Direct”.

- Sezonul de la “Acces Direct” care incepe azi la Antena 1 este intr-o noua formula de prezentare! Fara Alex Velea in calitate de co-prezentator, relateaza spynews.ro. Conform sursei citata, proiectele muzicale in care e implicat nu i-au mai permis acestuia sa se ocupe și de emisiunea care ruleaza…

- Alex Velea și Antonia formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o relație cum mulți și-ar dori. Artistul a dezvaluit cum reușește sa aiba o relație liniștita cu mama copiilor sai. „Daca eram gelosi, ne faceam viata un calvar”, a declarat Alex Velea, pentru click.ro.…

- Simona Gherghe a avut un weekend de vis. Pe langa timpul dedicat fiicei sale, frumoasa prezentatoare a petrecut si la ziua lui Ionut Lupescu. Fostul mare sportiv a implinit 50 de ani pe 9 decembrie, ocazie perfecta pentru a-si invita toti prietenii sa sarbatoreasca.