- O tanara din America și-a pus viața in pericol de dragul unei fotografii. Aceasta s-a agațat la mare inalțime pe un pod, deasupra unui rau plin de crocodili. Mckeena Knipe, model și actrița din America, a fost in vacanța in Costa Rica. Tanara, in varsta de 24 de ani, a mers sa viziteze zona in care…

- Daca veți caștiga din munca cinstita sau la loto, poate o sa aveți bani, lingouri de aur și tablouri, cum au gasit procurorii la percheziție la Darius Valcov. Sau poate nu. Daca da, aveți grija unde țineți pașaportul, sa nu se piarda printre picturi celebre. „Tezaurul lui Valcov” s-a mai plimbat pana…

- Florin Pastrama a scos la iveala amanunte mai puțin cunoscute din viața sa personala. Acesta a vorbit despre familia sa. Florin Pastrama este in centrul atenției in ultima perioada grație participarii la show-ul Ferma, de la Pro TV, și a idilei cu Brigitte Nastase, fosta soție a lui Ilie Nastase.…

- Chase Gabbard, un puști american in varsta de 18 ani, s-a indragostit de mama celui mai bun prieten al sau, o femeie cu 21 de ani mai in varsta, Jaimee Brown, care are 39 de ani. Chase Gabbard, din Corbin, Kentucky, a mers in casa prietenului sau Jaice, din urma cu șapte ani. Chase și Jaice erau și…

- "Este ceva ce nu se discuta, e o problema personala. Da, mi-ar placea sa fiu incinerat, iar ceea ce ramane din mine as vrea sa fie pastrat in gradina casei unde am copilarit, nu in cimitir", a declarat Viorel Lis. Oana Lis a trait momente de panica in urma cu un an cand boala lui Viorel Lis…

- Viorel Lis are o boala grava. Conform evz.ro, fostul primar al Capitalei a fost supus unui examen la tomograf, scrie libertatea.ro. Din nefericire, rezultatul tomografiei nu a fost deloc bun. Medicii sustin ca Viorel Lis are tot mai des pierderi de memorie. Acestea se pot datora unei leziuni pe creier.…

- Oana Lis il aniverseaza astazi pe soțul ei, fostul primar al Bucureștiului, Viorel Lis. Blonda a dezvaluit ce cadou i-a facut partenerului ei de viața. In data de 19 februarie 2019, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, implinește 74 de ani. Soția sa, Oana Lis, a dezvaluit ce cadou i-a facut cu ocazia…

- Oana Lis a rememorat momentele grele, atunci cand a distribuit o stire pe Facebook in care era prezentat cazul trist al unei tinere din Neamt. Ea trecut prin aceleasi momente crunte: a fost abuzata de tatal sau. Oana Lis, mesaj controversat pe Facebook. Ce a putut sa spuna despre Viorel Lis…