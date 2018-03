Stiri pe aceeasi tema

- In prima reactie dupa moartea lui Andrei Gheorghe, fiica sa, Anastasia, face un apel la decenta dupa ce sustine ca in presa online au aparut imagini cu trupul neinsufletit al tatalui ei, gest pe care il descrie drept „o goana trista dupa audienta“.

- Ionela Prodan, internata in stare grava, miercuri dimineața. Se pare ca lucrurile s-au complicat, iar medicii au sfatuit familia sa se aștepte la ce e mai rau. Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la…

- Daniel Buzdugan, despre ultima intalnire cu Andrei Gheorghe. Acesta a postat un mesaj in mediul virtual, unde iși exprima regretul pentru dispariția omului de radio. Au fost colegi, insa la un moment dat cei doi au avut cateva conflicte. Din fericire Buzdugan și Andrei Gheorghe s-au impacat inainte…

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o. "Salutare Natiune! Fiul tau Andrei a plecat…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Realizatorul de televiziune Dan Negru critica vehement reactia breslei la moartea lui Andrei Gheorghe, fiind de parere ca in timpul vietii nu l-a apreciat pe masura, iar acum il omagiaza cu ipocrizie.Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj tulburator, dupa moartea cunoscutului…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- Soldatul Navy SEAL care l-a ucis pe Osama bin Laden susține ca imaginile cu trupul neinsuflețit al temutului terorist sunt false și cere autoritaților americane sa le dea publicitații pe cele reale, scrie Newsweek.

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale fotbalului,…

- Davide Astori, fundașul și capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminca , intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa a 27-a din Serie A. Conform celor mai recente informații, Davide Astori și-a petrecut seara de…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Regina Margareta a II-a și fii sai au anunțat, marți dimineața, tragica dispariție a Prințului Henrik al Danemarcei, in varsta de 83 de ani. Ieri, trupul neinsuflețit al acestuia a fost transportat catre Palatul Amalienborg din Copenhaga. Familia regala daneza. Regalitațile daneze au fost prezente,…

- Schimbare de care trebuie sa știe toți șoferii din Romania. Totul se va modifica incepand cu data de 1 iunie, date fiind procesele și controversele referitoare la testarea alcoolemiei la conducatorii auto.Institutul de Medicina Legala Mina Minovici si Consiliul Superior de Medicina Legala…

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- Fosta sportiva Martina Navratilova si-a marturisit pentru site-ul WTA cele trei dorinte pe care le are pentru sezonul 2018 in tenis, una dintre acestea fiind ca Simona Halep, liderul mondial, sa castige pentru prima data un Grand Slam.

- Un gardian al Penitenciarului Rahova a murit in post. Un gardian de la Penitenciarul Rahova, in varsta de 42 de ani, a murit joi, 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce a intrat in postul de paza. Barbatul spusese ca se simte rau, inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, precizeaza Antena…

- Familia președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, are motiv de sarbatoare. Feciorul cel mai mic al președintelui este astazi omagiat și implinește 3 ani, iar cu aceasta ocazie Igor Dodon a scris un mesaj de felicitare pe contul sau oficial de Facebook. "Al treilea fecior implinește azi 3 ani. Ii…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la sediul institutiei marti, la ora 13.30, inmormantarea urmand sa aiba loc, cu onoruri militare, joi, la ora 12.00, pe Aleea Academicienilor de la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitala.

