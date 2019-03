Stiri pe aceeasi tema

- Sute de americani au comentat in mediul virtual cazul cersetoarei din Romania asupra careia politistii au descoperit un telefon iPhone X, o geanta de 500 de dolari, dar si bijuterii valoroase.

