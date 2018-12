Stiri pe aceeasi tema

- „Doar caderea Guvernului ar putea sa mai impiedice preluarea presedintiei” "Dupa parerea mea maximum a ceea ce puteam obtine din presedintia asta, adica o buna publicitate pentru tara noastra, noi pierdem deja pentru ca noi facem titluri negative de luni de zile si asa vedem ca seful statului ca a spus…

- Dorin Stanca, vicepresedinte PNL Municipiul Arad apreciaza ca Guvernul trebuie sa sprijine dezvoltarea firmelor autohtone. „Politica economica romaneasca actuala de o indiferenta vizibila fata de destinul firmelor autohtone trebuie sa inceteze. Consider ca dezvoltarea firmelor autohtone trebuie sa devina…

- Dorin Stanca, vicepresedintele PNL Municipiul Arad, acuza presiunea pe care Guvernul o pune pe oamenii de afaceri. „Reducerea drastica a investitiilor la pachet cu cresterea nesabuita a cheltuielilor, creioneaza un tablou al Romaniei de azi in care cu greu isi gaseste locul intreprinzatorul autohton.…

- In contextul scandalurilor politice cu care suntem bombardați zilnic, o masura inițiata de Ministerul Finanțelor Publice a trecut neobservata – statul doreste contractarea unor imprumuturi in valoare de circa 4,7 miliarde de lei. „Prima intrebare pe care ne-o punem in fata acestei inițiative: nu avem…

- "Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva a acestui program destinat romanilor care au nevoie de finantare pentru o mai buna pregatire profesionala. Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu…

- Deputatul PSD Florin Tripa arata ca cel mai slab președinte din istoria Consiliului Județean Arad, Marinel Cionca, promite marea cu sarea de cand a preluat mandatul, dar realizarile sale sunt egale cu zero. Cea mai mare pacaleala a președintelui CJA sunt cei 300 de kilometri de drumuri județene pe care…

- Dorin Stanca, vicepresedinte al Organizatiei PNL Municipiul Arad, considera ca tendintele izolate care submineaza familia in aceasta perioada nu sunt in concordanta cu traditia, cultura si credinta crestina ca valori fundamentale ale poporului roman. „Sa nu uitam ca familia este mostenirea nationala…

- Dorin Stanca, vicepresedinte PNL Arad arata ca Guvernul se lauda cu un nivel record de crestere economica, pentru a justific o serie de masuri populiste adoptate. Numeroase dezbateri publice pun sub semnul intrebarii sustenabilitatea acestor masuri. „Logica economica si realitatea din calcule nu pot…