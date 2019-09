Fotbalistul echipei Astana, Dorin Rotariu, a inscris un gol in meciul pierdut, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-2, in fata formatiei Jetisu Taldikorgan, in etapa a XXVII-a a campionatului Kazahstanului, potrivit news.ro.

Rotariu a marcat in minutul 7.

Pentru gazde au inscris Toshev ’80 si Jaksilikov ’89.

Astana ocupa locul patru in clasament, cu 50 de puncte, iar Jetisu este pe cinci,cu 44 de puncte. Lider este Tobol, care are 58 de…