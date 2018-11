Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat cooptarea in cadrul Spitalului Municipal din localitate a unui medic specialist ce ofera pacienților expertiza sa in Obstetrica-Ginecologie,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul muncipiului Campia Turzii a anunțat ca ”modernizarea și dotarea spitalului municipal continua”, prezentand date despre modernizarea laboratorului de analize medicale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de brancardier in cadrul Sectiei Medicina Interna. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, spune ca la spitalul din localitate se va inființa o secție pentru diabet și boli de nutriție. Deja a fost angajat medicul specialist, care poate acorda... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea a unei functii contractuale vacante, cu timp partial 2 ore/zi, de medic specialist epidemiolog, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, spune ca a transmis o adresa catre DIICOT Cluj, care are la baza ”fenomenul Zombi” intens mediatizat de TurdaNews in ultima perioada, in care le... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca il va acționa in instanța pe prefectul de Cluj, Aurel Cherecheș, reproșandu-i ca nu și-a respectat partea sa privind... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca aseara s-a pornit iluminatul public in zona Piața Mihai Viteazul din localitate. Este vorba despre un sistem modern, cu cabluri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!