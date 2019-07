Dorin Florea: Disputele din cadrul UDMR se răsfrâng asupra bugetului oraşului Târgu Mureş "Atitudinea consilierilor locali UDMR din sedinta de consiliu de joi o cataloghez ca fiind o joaca de copii rasfatati. Este pentru a nu stiu cata oara cand disputele interne din cadrul acestei formatiuni politice se rasfrang asupra activitatii Primariei, in cazul de fata, asupra bugetului orasului (...) Daca luam in calcul si intarzierea cu doua luni a votarii bugetului la nivel national, tot din cauza unor dispute politice, reiese foarte clar cinismul de care dau dovada consilierii UDMR. Din pacate, prin decizia de amanare a rectificarii bugetului local nu au facut altceva decat sa afecteze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ORA 12.50: Papa Francisc va ajunge cu avionul, nu cu elicopterul asa cum era stabilit initial. Practic, ploile i-au afectat programul. Va pleca cu avionul din Targu Mures spre Iasi. Pe de alta parte, presedintele Iohannis nu va mai ajunge la Iasi, asa cum s-a zvonit initial. Presa centrala da ca sigura…

- Gest inedit al primarului comunei Cirligele, Ștefan Moscu. Acesta a oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului cate o bicicleta fiecarui copil din comuna sa. Bicicletele au fost oferite copiilor, vineri, intr-un cadru festiv. Practic, primaria a oferit 252 de biclete, in valoare de 130 mii lei,…

- In data de 21 mai 2019, dupa ani de procese și amanari, Curtea de Apel București a dat caștig de cauza Primariei orașului Zimnicea in procesul cu firma care a depus contestație la procedura de achiziție pentru modernizarea strazilor din zona de est a orașului, aceeași firma care a abandonat lucrarile…

- Primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, a semnat, vineri, adeziunea la ALDE, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in prezenta liderului national al partidului, Calin Popescu Tariceanu, si va...

- Primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, s-a inscris in ALDE, partidul lui Calin Popescu Tariceanu si va prelua si functia de presedinte al organizatiei judetene a formatiunii. Acesta a fost lider al PD, si ulterior PDL, si a candidat independent la alegerile locale. Detine functia de primar…

- CURTICI. Activitatea strandului termal din Curtici a fost suspendata in urma cu doua saptamani din cauza unor nereguli descoperite de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica. Printre acestea se numarau lipsa unui contract cu un salvamar, dar si lipsa unui contract de asistenta medicala. Cel…

- Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, in ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement si Sport ''Muresul'' din Targu Mures, care este vizitat anual de peste 200.000 de turisti, iar cu aceasta ocazie Casa de Oaspeti a Primariei a oferit…

- Alesii municipali dezbat acum bugetul orasului. Sedinta este transmisa live. Consilierii locali se reunesc intr-o sedinta ordinara, in care vor dezbate inclusiv bugetul orasului pe anul 2019. Unii consilieri au anuntat deja ca au mai multe amendamente la buget, in timp ce Primaria a organizat in ultimele…