- Premierul Maia Sandu e de parere ca anume candidatul care va participa din partea Blocului ACUM in alegerile locale pentru primaria Chisinau, din 20 octombrie, va fi cel care va obtine fotoliul de primar al Capitalei.

- Liderul PL, ex-primarul Dorin Chirtoaca, este nemultumit de intentia Blocului ACUM de a semna un „acord de neagresiune” cu PSRM pentru alegerile locale generale din 20 octombrie, dar si de afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care a spus ca urmatorul primar de Chisinau va fi Socialist sau din partea…

- ”Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei –…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, spune ca va anunța decizia privind participarea sa la alegerile locale din Chișinau, in momentul in care va fi decisa data scrutinului. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Ora Expertizei”

- Andrei Nastase va candida din nou la alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Declaratia apartine deputatului blocului ACUM Octavian Ticu si a fost facuta in platoul emisiunii „Puterea a patra” de la postul TV N4, transmite IPN.

- Primaul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, indemna toate partidele sa-l susțina la alegerile locale, in cazul in care va candida pentru funcția de primar al municipiului Chișinau. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a patra”.

