- Președintele Igor Dodon a spus ca, la inceputul anului 2018, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, urmeaza sa viziteze Republica Moldova. Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu pentru postul de televiziune NTV-Moldova. "Situația din prezent este așa, ca relațiile dintre Moldova și Rusia…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.Publicația…

- Republica Moldova a votat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția prin care Federația Rusa este calificata stat ocupant, in legatura cu anexarea Crimeii și incalcarea drepturilor omului in peninsula. Delegația Ucrainei la ONU a facut publica pe Twitter fotografia cu rezultatele…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Federatiei Ruse, Leonid Kalashnikov, afirma ca actiunea Chisinaului privind rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguta, este o provocare îndreptata…

- Liderul partidului democrat din Moldova, mogulul Vlad Plahotniuc, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie raionala din Moscova a emis un mandat de arestare, sustine presa rusa. Realizatorul TV Octavian Hoandra a atras insa…

- Vlah se crede mai presus de lege si Parlament. Baskanul Gagauziei a declarat ca emisiunile informativ-analitice din Rusia vor fi retransmise pe te teritoriul UTA în pofida Legii cu privire la combaterea propagandei ruse, votata de Legislativ la 7 decembrie, transmite deschide.md. Potrivit…

- Un oficiu de legatura al NATO urmeaza sa fie inaugurat, astazi, la Chisinau, dupa mai multe amanari. Cu aceasta ocazie in Republica Moldova se va afla secretarul general-adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Rose Gottemoeller. Oficiul de legatura al NATO – in care va fi angajat doar personal civil, dupa…

- „Adevarul“ a mers in Republica Moldova pentru a afla ce parere au moldovenii despre proiectul unirii si pentru a aduce in Romania mesajul lor cu ocazia Zilei Nationale. A gasit o tara divizata intre Est si Vest, intre Romania si Rusia. O bucata de pamant aflata exact intre marile blocuri geopolitice…

- Partidul Socialist a initiat o ancheta parlamentara privind retinerea si ulterior expulzarea jurnalistilor rusi Alexei Samoliotov (Zvezda TV) si Marina Safronova (All-Russia State Broadcasting Company). "Actiunile radicale ale majoritatii de guvernamant, care incalca prevederile documentelor…

- Un referendum pentru revocarea primarului liberal al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, are loc duminica, la initiativa Partidului Socialistilor. La ora 10.00, prezenta la vot se situa la 2,60% din totalul de peste 650.000 de persoane cu drept de vot din Capitala. Acest referendum este o premiera pentru…

- In urma cu o saptamana, la 19 noiembrie 2017, locuitorii Chișinaului erau chemați sa voteze intr-un referendum privind revocarea primarului suspendat al capitalei, liberalul Dorin Chirtoaca. Scrutinul nu a fost validat intrucat, potrivit legislației, participarea trebuia sa fie de cel puțin o treime…

- Unionistii, europenii care vor aderarea Chisinaului la NATO si unele cercuri de afaceri din regiune se opun rezolvarii diferendului transnistrean, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon, care si-a exprimat speranta în legatura cu reîntregirea Republicii Moldova, potrivit site-ului…

- Prezenta extrem de redusa la referendumul din 19 noiembrie pentru revocarea din functie a primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a avut drept cauza atat scaderea popularitatii Partidului Socialistilor, cat si pozitia mai multor partide care au chemat alegatorii sa boicoteze consultarea, considera…

- Silvia Radu, primarul intermiar al Chisinaului, a declarat, luni, ca rezultatul referendumului privind demiterea din functie a lui Dorin Chirtoaca era previzibil, iar capitala Republicii Moldova intra intr-o noua etapa, relateaza Agora.md. ”Astazi intram intr-o noua etapa. Referendumul…

- Peste 87% dintre alegatorii prezenți la referendumul organizat duminica la Chișinau s-au pronunțat in favoarea revocarii primarului Dorin Chirtoaca, insa rezultatul scrutinului nu a fost validat, ca urmare a prezenței scazute la urne, de doar 17,54%. Potrivit datelor centralizate de Consiliul…

- Liderul socialiștilor din Consiliul Municipal al Chișinaului, Ion Ceban, a cerut, duminica seara, demisia primarului suspendat Dorin Chirtoaca, dupa ce referendumul pentru revocarea din funcție a acestuia a fost invalidat ca urmare a prezenței scazute la vot. Reprezentantul Partidului Socialiștilor…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a mulțumit, duminica seara, cetațenilor pentru sprijinul acordat la referendumul privind revocarea sa din funcție și a cerut demisiile inițiatorilor acțiunii electorale. El a declarat, într-o conferința de presa susținuta…

- Potrivit datelor centralizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Electorala Chișinau, prezența la vot, la inchiderea secțiilor de votare, a fost de doar 17,53%. Practic, la referendum au participat doar 110.502 alegatori din totalul celor aproximativ 650.201 inscriși in listele electorale.…

- Partidul a decis numirea in functia de presedinte a lui Emmerson Mnangagwa, fostul vicepresedinte concediat de catre Robert Mugabe acum doua saptamani. Sotia presedintelui zimbabwian, Grace Mugabe, a fost exclusa din partid. Robert Mugabe, in varsta de 93 de ani, intentiona sa predea sefia…

- Castaner, in varsta de 51 de ani, ocupa in prezent functiile de secretar de stat pentru Relatia cu Parlamentul si purtator de cuvant al Guvernului francez. Singurul candidat pentru aceasta functie, Christophe Castaner a fost ales lider de partid cu un mandat de trei ani de catre un colegiu…

- Oficialii de la Buenos Aires au precizat ca incearca sa stabileasca locatia de unde au fost transmise sapte semnale de urgenta in cursul zilei de sambata. Cei 44 de membri ai echipajului au provizii si resurse de oxigen doar pentru cateva zile. Apelurile esuate efectuate prin satelit au…

- Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a stabilit organizarea , in 19 noiembrie a referendumului privind demiterea sau nu a primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca. Referendumul, initiat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), este o premiera pentru Republica Moldova.…

- Dorin Chirtoaca afla astazi daca va fi demis sau nu din functia de primar al Chisinaului. Peste 650.000 de alegatori sunt asteptati, duminica, la vot pentru a participa la referendum. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00.

- Partidul Democrat din Moldova considera ca cea mai potrivita solutie pentru a bloca ajungerea Chisinaului in mainile socialistilor este boicotarea referendumului care va avea loc duminica, 19 noiembrie, transmite IPN.

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca in atare situatie vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federatia Rusa, Ucraina, Romania si Republica Moldova, pentru a permite Chisinaului sa reia controlul…

- Silvia Radu a declarat astazi ca, cel mai probabil, nu va merge la referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca. Asta deși tot ea spune ca situația în oraș este groaznica. „M-am gândit mult la sa merg sau sa nu merg. Cred ca nu voi merge, fiindca situatia din oras si…

- Caz fara precedent în mercenariatul de presa din toate timpurile: jurnalistii PSRM îsi dau salariile pentru a sustine campania electorala a patronului privind revocarea din functie a primarului general al Chisinaului, Dorin Chirtoaca. E vorba de AccentTV, NTV Moldova si alte mass-media…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia aprobata de Judecatoria Chișinau se aplica pentru un termen de 30 de zile. El s-a aflat in arest la domiciliu timp de cinci...

- Igor Dodon insista pe faptul ca Republica Moldova trebuie sa treaca la un regim de guvernare prezidential, unde seful statului avea atributii precum în Rusia, Belarus sau chiar SUA. În acest context, presedintele a anuntat ca intentioneaza sa colecteze 1.5 milioane de semnaturi în…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Situatia primarului suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a starnit preocupare in Congresul Autoritatilor Locale si Regionale al Consiliului Europei, care a examinat raportul prezentat in acest sens de norvegiana Gunn Marit Helgesen in urma vizitei efectuate in capitala Republicii Moldova, releva…

- Inca un lot de prune moldovenesti a fost interzis in Federatia Rusa. Potrivit Rosselhoznadzor, in timpul controlului fitosanitar efectuat de angajații postului vamal Krupet, intr-un lot de prune proaspete de 19,35 tone, livrate din Republica Moldova a fost depistat dpunatorul de

- Situația legata de suspendarea din funcție a primarului Chișinaului, Dorin Chirtoaca, va fi dezbatuta in cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Congresului Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE), care incepe miercuri la Strasbourg, informeaza Radio Chișinau. Potrivit…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a dat start campaniei de pregatire a referendumului privind demisia lui Dorin Chirtoaca din funcția de primar general al Chișinaului, transmite NOI.md Potrivit sursei, campania a fost lansata pe 12 octombrie, dupa ce Comisia Electorala Centrala a inregistrat…

- Situatia privind arestarea si urmarirea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, va fi reflectata in proiectul unui document care va fi prezentat spre adoptare la cea de-a 33-a sesiune a Congresul Autoritatilor Locale si Regionale al Consiliului Europei (CoE), care va incepe miercuri la Strasbourg.…

- Igor Dodon acționeaza pentru a sparge gheața în relațiile moldo-ruse și a obține acces pe o piața care accepta practic toata producția moldoveneasca. Este vorba de piața Federației Ruse. Spre deosebire de Occident, care se simte amenințat de unele produse moldovenești (cum ar fi vinurile)…

- Decizia a fost luata miercuri, la solicitarea procurorilor. "Este o absurditate ceea ce se intampla, mai ales in conditiile in care referendumul urmeaza sa aiba loc la o saptamana dupa ce va expira mandatul de arestare. Sedinta cu noul judecator a inceput cu stangul. Prin aceasta decizie se mai incalca…

- "Vom face tot ce este necesar pentru soluționarea conflictului transnistrean, vom garanta cu siguranța acele ințelegeri care pot și trebuie sa apara in cele din urma pentru a rezolva aceasta problema o data pentru totdeauna in interesul tuturor persoanelor care traiesc acolo", a afirmat Putin.La…

- Membrii Adunarii Parlamentare NATO au adoptat o rezoluție care va fi votata mâine în fața președintelui României în plen. Rezoluția se refera la securitatea în zona Marii Negre. Republica Moldova a încercat, fara succes, sa introduca un amendament care ar fi prevazut…