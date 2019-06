Stiri pe aceeasi tema

- (update 13:45) Manifestația PD-ului din PMAN a luat sfarșit. In acest sens, Vlad Plahotcniuc a facut apel susținatorilor sai sa fie pregatiți, deoarece astfel de manifestații ar mai putea avea loc.(update 13:40) Liderul liberalilor, Dorin Chirtoaca, este prezent la manifestația democraților. Acesta…

- Liderul PL, ex-primarul de Chisinau Dorin Chirtoaca, considera ca vizita in Republica Moldova a lui Johannes Hahn si a lui Bradley Freden „a fost un moment al adevarului”. In opinia sa, mesajele oficialilor UE si SUA „au fost sincere”, iar aceasta s-a vazut clar si s-a simtit inclusiv prin atitudinea…

- „Eu, personal, si colegii din Partidul Liberal ramanem solidari cu domnul Iurie Chirinciuc si ii vom sta alaturi in continuare, indiferent de modul in care regimul Plahotniuc, Dodon si ceilalti considera sa se rafuiasca cu el”, sustine presedintele PL, Dorin Chirtoaca, in contextul condamnarii fostului…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat duminica, la mitingul de la Focsani, ca liberalii merg fara frica sa vorbeasca cu oamenii in fiecare localitate din tara, fara a fi insotiti de jandarmi, politisti sau bodyguarzi, pentru ca nu au niciun motiv sa le fie frica de…

- La data de 10 aprilie, s-a desfașurat o actiune cu efective marite pe raza comunei Florești. Acțiunea a fost coordonata de polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești și a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, depistarea persoanelor urmarite, prevenirea și contracararea…

- Sambata dimineața, pe litoralul Marii Negre este in derulare o ampla operațiune, intr-un dosar de trafic de droguri, derulata de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Poliția avertizeaza cetațenii aflați in zona sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja,…

- (update 17:20) Dorin Chirtoaca: „De astazi, la implinirea a 101 ani de la actul Unirii, incepe reunirea neamului romanesc in sec XXI. Cu fiecare zi vom fi din ce in ce mai mulți. Vom avea reprezentanți unioniști in primarii și Parlament”(update 16:55) Unioniștii au ajuns in Piața Marii Adunari Naționale.…

- Dupa ce procurorii au pus sechestru pe casa parintesca a lui Dorin Chiartoaca de la Colonița și apartamentul de la Ciocana , fostul primar al capitalei a ținut sa realizeze un live pe pagina sa de Facebook, intitulat „Plahotniuc, ai ajuns de rasul curcilor”.