Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Mihai Popsoi, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 31 decembrie. Vorbim despre sansele Blocului electoral ACUM in alegerile din 24 februarie, in conditiile in care Partidul Liberal, condus de Dorin Chirtoaca, a anuntat ca…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a anuntat sambata, 29 decembrie, ca ar putea candida pe circumscriptia nr.32 din municipiul Chisinau, acolo unde l-ar avea concurent pe candidatul Blocului ACUM, vicepresedintele PAS Mihai Popsoi, care la fel se va bate pentru electoratul proeuropean. Pe langa cei doi, in…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a organizat o conferinta de presa marti, 25 decembrie, unde a adresat mai multe intrebari retorice celor din Blocul electoral ACUM, dupa ce s-a decis ca se va merge in alegeri fara candidatii liberali. Presedintele PL a acuzat conducerea Blocului ACUM de tradare, pentru…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, acuza Blocul electoral ACUM, format din Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar, ca i-ar fi tradat pe liberali, dupa ce nu le-ar fi permis acestora, precum ar fi fost stabilit initial in urma negocierilor, sa participe pe listele comune…

- Liderul fractiunii PSRM din Consiliul Municipal Chisinau, Ion Ceban, sustine ca plecarea lui Dorin Chirtoaca din functia de primar si faptul ca liderul PPDA, Andrei Nastase, nu a ajuns in fotoliul de edil, sunt printre cele mai bune lucruri care s-au intamplat in acest an la

- Valeriu Munteanu sustine ca a luat aceasta decizie in semn de protest fata de faptul ca actuala conducere a PL a refuzat, in mod inexplicabil, sa participe alaturi de Blocul electoral ACUM la alegerile parlamentare din februarie anul viitor, informeaza Radio Chisinau. Valeriu Munteanu a anuntat ca…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunțat ca la urmatorul congres al formațiunii nu va mai candida la șefia partidului. Totodata, liderul liberalilor spune ca nu-și dorește sa candideze la urmatoarele parlamentare nici pe liste, nici pe circumscripție uninominala. Declarația a fost…

