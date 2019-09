Stiri pe aceeasi tema

- “Strabunica a luat bataie. Bunica a luat bataie. Mama a luat bataie. Cele doua surori ale mele au luat bataie. Intr-o zi, tata a sapat o groapa in curte și a aruncat-o pe mama acolo. A ingropat-o de vie. Da...

- Numarul victimelor violentei domestice din Marea Britanie este cel mai ridicat din ultimii cinci ani, a consemnat vineri BBC, citand date ale politiei britanice, potrivit Agerpres.Anul trecut, 173 de persoane au fost ucise in omucideri asociate cu violenta domestica, cu 32 mai multe decat…

- Tragedia din Caracal se suprapune peste dramele multor femei din Romania. Parintii Luizei si ai Alexandrei au vorbit despre faptul ca politistii i-au ironizat atunci cand au anuntat ca le-au disparut fetele.

- Violența domestica este o problema cu care se confrunta oamenii din toata lumea. In Romania, victimele sunt, de cele mai multe ori, femei. Din pacate, organele legii nu trateaza intotdeauna serios aceasta problema, iar asta dezvaluie ca drumul pe care il avem in combaterea ei inca este lung. Judecatoarea…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus, marti, 16 iulie, in dezbatere publica proiectul legii privind montarea de bratari electronice in cadrul unor proceduri judiciare si penale. Sistemul de monitorizare va fi utilizat pentru monitorizarea persoanelor aflate sub control judiciar sau in arest la domiciliu,…