Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din satul Meleșeni, raionul Calarași, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția din Calarași solicita ajutorul cetațenilor pentru a stabili locul aflarii barbatului in varsta de 32 de ani. Acesta pe 25 aprilie 2019 a plecat de la domiciliu si pana in prezent locul aflarii nu este cunoscut.

- Prefectul Nina Carmen Crisu a declarat marti ca accidentul mortal provocat de un tir marti in municipiul Giurgiu a condus la proteste de strada si a fost nevoie de ajutorul jandarmilor iar Politia judeteana nu a informat Prefectura despre nemultumirea oamenilor, potrivit agerpres.ro.'Astazi…

- O femeie din Capitala cere ajutorul oamenilor pentru a-si intoarce paltonul, pe care o alta femeie fara pic de rusine l-a imbracat si a plecat din localul in care ambele se odihneau."Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru.

- Cu toate ca este suspectat pentru un sir de furturi, scapa basma curata de fiecare data. Este vorba despre un tanar din Capitala, care pune pe jar autoritatile, savarsind infractiuni.Doar in ultimele zile, acesta este vizat in cel putin sase cazuri de furt din magazine.

- Imagini revoltatoare surprinse intr-un mijloc de transport in comun din Capitala! O femeie iși bate fara mila cainele, un pui de ciobanesc german, pe motiv ca a plecat de langa ea. Poliția locala s-a sesizat și urmeaza sa o audieze pe femeie. Risca o amenda de pana la 5.

- Politistii desfasoara activitati de cautare a unei tinere, in varsta de 16 de ani, care a plecat de acasa din 28 februarie si nu a mai revenit. Daca o vedeti, anuntati imediat Politia prin numarul unic de urgenta 112! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 28 februarie, in jurul…

- Daniela Nerina Cicchini, o femeie in varsta de 49 de ani din Argentina, a fost data disparuta in urma cu opt luni. Familia și prietenii au cautat-o cu disperare, dar niciun semn n-a fost gasit. Pana de cuand, cand vecinii au constatat ca-n curtea casei Danielei era forfota mare. Se construia ceva nou,…

- Misterul disparitiei unei studente din Croatia, in urma cu 19 ani, a fost elucidat duminica, dupa ce Politia a anuntat descoperirea unui cadavru. Acesta a fost gasit in congelatorul din locuinta care ar...