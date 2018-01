Stiri pe aceeasi tema

- Un moment mult așteptat și foarte dorit de catre fani s-a petrecut, in sfarșit, dupa 11 ani: Adela Popescu și Dan Bordeianu s-au reintalnit. Cei doi au format unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri, atat pe micile ecrane, cat și in viața reala, totul pana cand Dan a calcat stramb. Ieri,…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Eliberat dupa noua luni și zece zile, timp in care a trecut pe la Arestul Central al Poliției Capitalei, dar și pe la Penitenciarul de Maxima Siguranța Rahova -, unde a fost inchis sub acuzația de tentativa de omor indreptata asupra agentului rutier, Ronnen Herșcovici este acum pacientul unui psiholog.…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Florin Salam, de luni bune, s-a ținut departe de lumea showbiz-ului. De un an nu a mai dat niciun interviu, de trei luni nu mai canta și, recent, a fost in mijlocul unor controverse legate de relația pe care o are cu frumoasa lui partenera de viața, Roxana Dobre. Doar ca, ieri, artistul a decis sa spuna…

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- „Nu este padure fara uscaturi", vorba proverbului. În casatorie e la fel, perfecțiune nu exista, afirma specialistii. Cu toate acestea, un cuplu poate construi o familie durabila si armonioasa, daca reușește sa faca fața conflictelor. De ce dispare dragostea dupa casatorie si cum evitam…

- Dorian Popa iși dorește foarte mult o familie și mai ales copii, dupa cum a explicat chiar el la o emisiune de televiziune. Dorian Popa are o relație cu o tanara pe nume Claudia . Artistul a fost invitat in platoul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars, unde a vorbit despre planurile sale…

- MESAJE DE CRACIUN. Poti sa imi trimiti o poza de-a ta ca sa ii spun lui Mos Craciun exact ce imi doresc? Craciun fericit! Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Craciunul sunt o familie fericita si prieteni dragi aproape. Craciun fericit! Iti doresc sa ai un Craciun de vis alaturi…

- Horoscop 23-24 decembrie. BerbecIn aceste zile de weekend este bine sa te linistesti, sa te detasezi de evenimentele in care esti implicat si sa te inveselesti prin mijloace diverse. Chiar daca starea ta interioara lasa mult de dorit, ai incredere ca poti depasi totul cu bine. Autocontrolul,…

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta.

- Asia Express este o experiența unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflați la mii de kilometri de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, fiecare dintre ei se gandește la ce au lasat in București.

- Ultimul rege pe care l-a avut Romania s-a aflat in mijlocul evenimentelor care au marcat istoria tarii pe care o cunoastem astazi. Efectele evenimentelor din prima jumatate a secolului al XX-lea inca se mai resimt, iar actiunile si influenta...

- Dupa ce Spynews.ro a publicat, in exclusivitate, vestea ca Ciprian Nistor este decis sa divorțeze de Laurette, susținand ca aceasta i-ar fi fost infidela, celebrul model a decis sa spuna care este adevarul cu privire la relația lor.

- Astfel, judecatorii au mentinut ordonantele date de procurorul de caz si de seful acestuia de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, anunta SpyNews. Marian Godina o taxeaza ironic pe Carmen Dan, ministrul de la Interne, dupa greseala de gramatica "In temeiul art. 341 alin.6…

- Hipnoterapeuta Ruxandra Bulzan face terapie prin regresie in vieți anterioare. Prin hipnoza, ii ajuta pe oameni sa iși rezolve problemele vechi și de mii de ani. Are și clienți care nu cred in reincarnare. In cabinet este liniște. Atat de liniște incat canapeaua confortabila e o invitație. Persoanele…

- Ca femeile suspinsa in cor dupa Dan Bittman nu e o noutate. Insa, in sfarsit, puteam sa ne dam seama care este marele lui secret. Și, am spune noi, este ”un pont” cat se poate de bun pentru barbații care vor sa se bucure de o viața liniștita alaturi de partenerele lor de viața.

- Concurenții acestei seri sunt doi oameni frumoși, care formeaza un cuplu unit. Deși au foarte mari emoții, vor pași in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid” cu incredere, pentru ca vor ca lupta apriga cu Marele Zid sa fie un punct de plecare spre a-și indeplini visul.

- Tudor Chirila, dezvaluiri emoționante despre tatal lui, care s-a stins din viața in urma cu 19 ani. Artistul a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Ioan Chirila a fost un renumit jurnalist sportiv. Actorul si cantaretul Tudor Chirila, in varsta de 43 de ani, a scris un text in memoria…

- "Astazi este ziua drepturilor copiilor! Peste tot se vorbește despre drepturile copiilor tipici. Nicaieri despre drepturile celor speciali... De 5 ani sunt vocea copiilor cu epilepsie si aparatoarea drepturilor lor! Schimb legi strambe, aduc medicatie de care depind viețile lor, lupt pentru…

- „Nu-ți amana fericirea. Fa-o sa devina realitate chiar astazi”, spune Jim Rohn, un antreprenor american de succes. Sunt momente in viața in care, deși le ai pe toate – familie, cariera și stabilitate financiara – nu simți, totuși, ca ești pe deplin fericita. In acest caz, ar trebui sa dedici mai mult…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Savatie Baștovoi este invitatul emisiunii In Prim Plan cu Marcela Dedin.Emisiunea In Prim Plan este duminica, la 15:25. Ne puteti urmari si pe pagina de Facebook: www.facebook.com/inprimplan

- Se spune ca dragostea nu are varsta și exista cazuri in care acest principiu se aplica cu ușurința, insa in majoritatea relațiilor, diferența de varsta ajunge sa devina o problema și chiar o cauza a multor desparțiri.

- Angela Similea trece prin momente ingrozitoare. Fratele ei s-a stins din viata recent. Unul dintre cei doi frati ai ei a trecut in nefiinta, ceea ce i-a provocat o mare suferinta artistei. Angela Similea nu a vrut sa faca comentarii in legatura cu acest subiect, potrivit Spynews. Se pare ca, de cand…

- Dupa ce au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, Ilie Nastase a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre relatia romancei care ocupa cea mai inalta pozitie in clasamentul WTA.

- Maria Carneci si-a pierdut socrii, fratele si tatal in doi ani de zile. Artista de muzica populara a vorbit la Pro tv, despre cea mai grea perioada din viața ei. Maria Carneci a avut parte de doi ani plini de durere. Persoane dragi din viața ei au murit, iar cantareața și-a revenit cu greu din șoc.…

- De foarte multe ori vrem sa facem schimbari in viața noastra. Ne dorim o viața mai buna, vrem sa atingem anumit obiective, dar uneori nu știm ce anume ar produce schimbarea, ce ar face lucrurile sa se intample. Mie una mi s-a intamplat in trecut sa spun ”vreau, vreau, vreau”, dar de fapt sa nu realizez…

- Cat a investit Dorian Popa in casa lui. Artistul este nerabdator sa se mute cat mai repede in locuința care se afla inca in construcție, impreuna cu iubita lui, Claudia. Doarian Popa a investit 50.000 de euro in casa lui și a gadit totul in cel mai mic detaliu. Acesta a marturisit ca totul va fi gata…

- Presa mondena a aflat ca matușa designerului vestimentar a incetat din viața, dar cazul este unul suspect. Conform unor surse din anturajul lui Catalin Botezatu, citate de SpyNews, ambulanța solicitata sa ii acorde femeii primul ajutor a ajuns cu o intarziere de 20 de minute, fara defibrilator. Mai…

- Chiar in timp ce se insura a doua oara, deputatul Matei Suciu a fost pradat de hoți. Praduitorii i-au spart vila aflata in comuna Șag, la cațiva kilometri de Timișoara, exact in timpul petrecerii care se ținea la un restaurtant din orașul de pe Bega. In final, hoții au plecat destul de bosumflați din…

- Chiar daca la inceputul unei relații suntem luați de val și pierdem din vedere acest aspect, diferența de varsta intre noi și partener ar trebui sa ne preocupe inca de la inceput. Cercetatorii de la Universitatea Emory din Atlanta au descoperit ca orice diferența de varsta intre parteneri, oricat…

- Iulia Vantur le raspunde celor interesați de relația cu Salman Khan. Satula de barfe și speculații, vedeta a ținut sa precizeze ca nici macar nu mai este sigura ca vrea sa se casatoreasca. Iulia Vantur va pleca maine intr-o vacanța cu parinții ei, urmand ca apoi sa se intoarca in India. Mai mult, aceasta…

- Noua moda a fatetelor ia amploare! Tot mai multe vedete calca pragul medicilor stomatologi pentru a avea cel mai frumos zambet. Dorian Popa este deja cunoscut datorita fatetelor pe care le poarta si glumelor care s-au facut pe seama lor.

- Este vorba de o cantareața, care ce credeți, este tot blonda. Pare exact tiparul de femeie pe care il place Marcel Toader, insa relația lor se bazeaza doar pe prietenie și incredere. Surse din anturajul afaceristului au marturisit ca, de cand s-a desparțit de Maria Constantin, Marcel Toader a gasit…

- Sunt aproape 3 ani de cand Bogdan Apostu a renunțat la cariera de fotbalist in detrimentul celei de agent de jucatori. Nu regreta pasul facut. Vorbește deschis despre lumea impresarilor, cum se iau comisioanele, cați bani a caștigat și peste ce intamplari inedite a dat. ...

- Vorbeste fara remuscari despre viata ei, dar si despre despartirile peste care a trecut. Rita Muresan este o femeie puternica, dar oare a fost atat de puternica din totdeauna? I-au lasat urme, in suflet, despartirile de oamenii dragi din viata ei? Mai sincera ca niciodata, Rita Mureșan a recunoscut…