Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de trista pentru toti cei care l-au cunoscut si l-au apreciat pe Razvan Ciobanu. Astazi, regretatul designer este condus pe ultimul drum. De la inmormantare va lipsi Adina Buzatu.

- Vica Blochina a facut noi declarații despre Razvan Ciobanu. Aceasta a fost invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1. Moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu a marcat-o teribil pe Vica Blochina, care a fost extrem de apropiata de acesta. Vedeta a oferit noi detalii despre cum se simțea…

- Un bebeluș a murit in brațele tatalui sau, dupa ce barbatul și mama copilului au adormit impreuna pe o canapea, in fața televizorului lor. Cand s-au trezit, aceștia au descoperit ca nou-nascutul nu mai respira.

- In anii 1950-1960, in plin Razboi Rece, numeroși americani pun bazele unui nou tip de conservatorism. In 1953, Russell Kirk (1918-1994) publica una dintre carțile de capatai care stau la baza conservatorismului american din secolul XX, in care teoretizeaza cele șase premise ale gandirii conservatoare.…

- A fost la un pas sa-si piarda viata, a picat de doua ori la actorie si a trait o durere mare atunci cand a facut un avort spontan, pe scena. Este vorba despre Tora Vasilescu, actrita care de peste 40 de ani este un simbol in teatru si in film, unde a fascinat publicul prin personaje precum Zita, Didina…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi, iar atunci cand te uiți la el, vezi un baiat extrem de amuzant, deschis și optimist, cu o viața perfecta. Cu toate acestea, Dorian Popa a avut parte de o copilarie extrem de grea și trista, de care cu greu iși amintește.

- Nu mai este un secret fatpul ca Oana Lis a avut parte de o copilarie destul de grea. Propriul tata a abuzat-o, insa ea s-a decis sa nu mai taca, ci sa spuna tuturor povestea ei pentru a-i motiva pe toti oamenii sa faca la fel.

- REACTIE... Ziarul nostru a prezentat, in urma cu cateva zile, imagini uluitoare din satul Plopi, comuna Bunesti Averesti, acolo unde o batrana a fost urcata in remorca unui tractor si dusa pe ultimul drum prin noroaie de neimaginat. Aceste imagini au ajuns si la Patriarhie, acolo unde mai-marele Bisericii…