Dorian Popa si Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul “Cand lumea e rea”

- Dorian Popa, fost concurent in cadrul show-ului de succes ”Asia Express”, se bucura din plin de reușite in plan profesional. In urma cu puțin timp, el și-a lansat un nou single, alaturi de Ioana Ignat - ”Cand lumea e rea”.

- Nu, nu e nevoie de multe cuvinte ca sa va spunem povestea noului single, pentru ca ea nu se spune, se simte. Lumea stie cum erau Dorian Popa si Ioana Ignat inainte, dar dupa ce s-au cautat, s-au gasit in noul single „Cand lumea e rea”. 2017 a fost un an senzational pentru cei doi […] The post „Cand…

- Velisar lanseaza piesa si clipul „Fears”, o poveste vizuala pe beat-uri dance ce subliniaza teama, neincrederea si dragostea. Single-ul este compus de artist impreuna cu Alexandra Dinu, iar de productie s-au ocupat Sergiu Ene si Enri Demi. Filmarile videoclipului regizat de Roxana Andrei au durat 24…

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Shift continua seria de lansari a pieselor ce urmeaza sa intregeasca albumul “Minciuna”. Dupa ce in urma cu o saptamana a prezentat primul single ce poarta numele albumului, artistul revine cu “Mama”, featuring Killa Fonic. Muzica si textul au fost scrise de Shift si Andrei Iorga, iar de productia piesei…

- Calum Scott lanseaza albumul de debut – Only Human. Materialul este disponibil pentru download/stream pe toate platformele digitale. Artistul si compozitorul britanic a inceput senzational anul 2018. Single-ul „You Are The Reason” a depasit 100 de milioane de ascultari la nivel mondial, in timp ce videoclipul…

- Cel mai nou single byron, “Anima”, este una dintre piesele compuse și inregistrate de catre formație in ianuarie 2018 in songwriting session-ul avut la Transylvania Guesthouses in Cincșor, jud. Brașov, piese care vor aparea pe viitorul album de studio byron. Videoclipul „Anima” este realizat de BlueCat…

- Ca Dorian Popa are unul dintre cele mai tari vlog-uri din Romania nu mai este pentru nimeni un secret! Artistul nu rateaza nicio ocazie de a se filma si de a-si tine la curenti fanii cu tot ce face

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al patrulea episod: „Ochii tai”, interpretata de Silviu Pasca si Cristine Popa. Piesa pop-dance este produsa de Damian Draghici in studioul…

- Cantareata constanteana Inna a lansat, pe 13 februarie, piesa Me Gusta. Single ul a ajuns pe locul 1 in Trending pe YouTube si se bucura deja de succes.Videoclipul a strans aproape 5 milioane de vizualizari si sute de mii de aprecieri. ...

- Colaborarile dintre cei 2 au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregateste sa fie un nou success international. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Valerie lanseaza single-ul de debut, “Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de catre Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. “Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- La doar 15 ani, Letty Roman este o artista complexa cu o voce deosebita. Astazi lanseaza single-ul “Dor de ieri”, o balada de dragoste superba in care mulți dintre noi se vor regasi! Daca nu ai auzit inca de Letty, este o fire super vesela și prietenoasa, foarte talentata și perseveranta. Cum altfel…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hit-ul „Doar pe a ta“, alaturi de Edward Sanda si a obtinut un succes impresionant cu emotionantul “Nu ma uita”, peste 25.000.000 de vizualizari pe canalul ei de YouTube, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul piesei “Nu mai e”. Ioana isi surprinde din nou…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- De Ziua Indragostilor, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste “spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de catre What’s UP si produsa de Tudor Monroe. Videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru, cei cu care What’s UP a colaborat si in trecut pentru alte videoclipuri,…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Anul 2018 inseamna pentru trupa IRIS inceputul unei colaborari cu record-label-ul MediaPro Music, alaturi de care lanseaza acum single-ul „Poveste fara sfarșit”. Este vorba despre al doilea material lansat de catre trupa, compus si produs in noua formula: Nelu Dumitrescu (tobe, membru fondator al trupei),…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Na7halie Sade este o prezenta exotica pe scena muzicii romanesti, insa artista are origini in Franta, Scotia si Zambia si vrea sa cucereasca multe inimi din lumea intreaga cu piesa „Murda”, pe care o lanseaza, alaturi de MediaPro Music. Na7halie a devenit cunoscuta dupa ce a colaborat cu o companie…

- Iris a lansat videoclipul celui mai nou single, "Poti spune orice", acesta fiind primul material inregistrat in noua formula a trupei. Videoclipul piesei "Poti spune orice" a fost realizat de catre George Petrosel, in studioul Stage Expert.In acest videoclip, Nelu si Cristi Dumitrescu, tata…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- ULive Session a inceput in 2017 cu versiuni live ale unor hituri de la Alina Eremia, Lora, AMI, Dorian Popa, Liviu Teodorescu, Ligia, Giulia, Ioana Ignat, Peter Pop, iar anul acesta continua cu alte 15 momente muzicale – piese proprii, cover-uri si interpretari acustice, totul ambalat intr-un concept…

- Castigator al Premiul Grammy, artistul si compozitorul international Arash lanseaza un nou single – “Dooset Daram”, in colaborare cu Helena. Single-ul continua seria de colaborari de succes intre artistii ce au stat in spatele unor hit-uri precum “Pure Love”, “Broken Angel”, “Arash” si “One Day”. Scrisa…

- MUZICA… Artista vasluianca Nadia Duluman a lansat, de ziua Unirii Principatelor Romane, o melodie-imn ce ii indeamna pe romani la unitate – “Sus romani din lumea intreaga”. Videoclipul a fost filmat in Bucovina, impreuna cu Orchestra Artistica Ciprian Porumbescu Suceava, sub bagheta maestrului dirijor…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- BØRNS, baiatul cu alura misterioasa, desprins parca din povestile fantastice ale lui Lewis Carroll, a lansat cel de-al doilea album de studio din cariera, „Blue Madonna”. Pe material se regasesc si cele patru single-uri deja lansate de artistul de doar 26 de ani – „Faded Heart”, „Sweet Dreams”, „I Don’t…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Cristian Blue lanseaza alaturi de Mr. VIK single-ul si videoclipul „Pase Lo Que Pase”. Muzica si textul sunt compuse de catre cei doi artisti impreuna cu J~Ariel si Cristina Mirica, mix-ul si masterul sunt realizate de catre Bunicul Magic, iar de productia piesei s-a ocupat Mr.VIK. Videoclipul a fost…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

