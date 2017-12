Stiri pe aceeasi tema

- Craciun cu scandal in capitala Serbiei, din cauza celui mai scump brad din lume. Autoritatile sarbe au cheltuit 83 de mii de euro pe un brad de plastic pe care l-au amplasat in piata centrala din Belgrad.

- Sigur ati cumparat deja cadourile de Craciun pentru cei dragi, dar cum ar fi sa le daruiti intr-un mod cu totul special. Ei bine, trebuie sa inveti sa impachetezi chiar tu cadourile, iar in acest mod sigur vei impresiona.

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- Romanii din diaspora se pot bucura de bunatațile noastre tradiționale oriunde s-ar afla. Acum, cei peste 3,5 milioane de romani din strainatate au la dispoziție aplicația www.magazineromanesti.eu , prin care pot afla de unde pot cumpara preparate și ingrediente romanești, precum și unde pot gasi cel…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- „In asteptarea Sarbatorilor de Craciun, toata compasiunea si darurile noastre celor aflati in suferinta“, este obiectivul pe care elevii Scolii Postliceale Sanitare Vasile Alecsandri l-au indeplinit cu sprijinul conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Pantelimon Focsani.Cand…

- Mircea Eremia, unul dintre cei mai promitatori artisti din noua generatie, a avut parte de un moment de-a dreptul coplesitor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, motivul uluitor pentru care a plans in hohote chiar inainte de Sarbatori.

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri. Cu toate acestea, de fiecare data, acolo, este machiata și aranjata impecabil. Iar paparazzii…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai mici decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun.Cel mai probabil, vor fi precipitatii in zilele viitoare in Vestul, Nordul si Centrul tarii si in zona…

- Patinoarul de pe platoul din Piața 25 Octombrie va fi inchis in zilele de 24 respectiv 25 decembrie, anunța conducerea Primariei Satu Mare. De asemenea, in zilele de 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018, patinoarul va fi inchis. In celelalte zile satmarenii sunt așteptați la distracția de pe gheața…

- Tentațiile culinare vor fi la tot pasul și reprezinta, cu siguranța, o provocare pentru cei preocupați de greutatea corporala. Va sugerez sa lasați bucuria și liniștea sa fie prioritare in aceasta perioada, iar, daca veți respecta cateva sfaturi simple, cantarul nu va fi inamicul numarul unu dupa…

- Politistii au aplicat, in ultima perioada, 2.834 de amenzi in valoare totala de peste 5 milioane lei, pentru comertul ilegal cu pomi de Craciun, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, potrivit Agerpres.

- Peste 750 de politisti clujeni vor fi la datorie, pentru ca Sarbatorile de Iarna sa fie petrecute in condiții de liniște și siguranța. In perioada Sarbatorilor de Iarna, peste 750 politisti clujeni vor fi la datorie, pentru menținerea ordinii si linistii publice, protejarea drepturilor si libertatilor…

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul…

- Produsele pentru masa traditionala de Craciun a celor mai saraci dintre galateni, asistatii social, au fost distribuite prin Cantina de Ajutor Social a Primariei Galati. Peste 70% dintre asistatii social sunt copii, iar pentru multi dulciurile primite de la Cantina sunt cam singurele pe care si le permit.…

- Ieri, 20 decembrie 2017, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din Abrud, in timp ce transporta, cu o autospeciala, un numar de 26 de brazi de Craciun pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Conducatorul…

- Si in acest an, sarbatorile vin cu un program special la Iulius Mall Suceava. Astfel, clientii isi pot finaliza cumparaturile, pot alege cadouri pentru cei dragi sau se pot relaxa alaturi de prieteni sau familie.Clientii Iulius Mall Suceava care inca mai au de adaugat cadouri in tolba Mosului pot ...

- Andrei Galuț trece prin momente extrem de dificile. Daca fizic și-a revenit, se pare ca in plan psihic nu este la fel de puternic, depresia lui fiind dificil de tratat, chiar și medicii recomandandu-i sa se vada cat de des poate cu amicii lui. Dosarul Colectiv, amanat cu o luna din motive…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in fața a sute de copii, intr-o școala, in timpul unei serbari de Craciun. Jurnalistul mexican Gumaro Perez Aguilando, reporter al siteului La Voz del Sur, a fost asasinat intr-o școala din Acayucan, acolo unde participa la o serbare de Craciun impreuna…

- Un jurnalist mexican a fost asasinat in fața a sute de copii, intr-o școala, in timpul unei serbari de Craciun. Jurnalistul mexican Gumaro Perez Aguilando, reporter al siteului La Voz del Sur, a fost asasinat intr-o școala din Acayucan, acolo unde participa la o serbare de Craciun impreuna cu fiul sau,…

- Custodele Coroanei, principele Radu dar si celelalte fiice ale Regelui Mihai I vor fi anul acesta, in timpul Sarbatorilor de iarna, pe domeniul regal din comuna aradeana, Savarsin. „Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou. Toate…

- Cvartetul vocal „Cantabile" al Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava va susține un concert de Craciun, miercuri, 20 decembrie, incepand de la 19.15, la Biserica catolica „Ioan Nepomuk", din centrul municipiului.Prof. Iulia Buraciuc, prof. Doina Chișca, ...

- Peste 80 de copii din 20 de familii fara posibilitați materiale din județul Timiș au parte de sarbatori mai frumoase. O mana de oameni inimoși, membri ai Clubului Lions Timișoara Bastion, le-au oferit acestor familii mici cadouri. „Suntem fericiți ca am reușit anul acesta sa continuam acest proiect…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Mușcate, felicitari de Paști și de Craciun sau calendare – aceste „chițibușuri” se afla pe lista achizițiilor publice ale Primariei Timișoara și pe care se duc bani, deloc puțini, de la bugetul local. Desigur, sumele nu se ridica la impresionantul preț de patru milioane de euro pe care administrația…

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Conform unor anunțuri de cumparare directa publicate pana acum pe site-ul de licitații publice, Primaria Capitalei a cheltuit o suma importanta pentru organizarea Targului de Craciun din Piața Victoriei....

- In curand, in pietele din tara vor ajunge brazii taiati pentru Craciun. Anul acesta, 58 de mii de brazi vor fi pusi in vanzare, 56 de mii de molizi si 1.600 de pini, cu 10 mii mai mult decat in anul 2016.

- Incepand de sambata, la Timisoara se deschide targul „Craciun la Cetate”. Evenimentul organizat la Bastionul Maria Theresia de Muzeul National al Banatului isi asteapta vizitatorii cu o „reteta” diferita de evenimentele similare, promovand mai ales brandurile timisorene.

- In Bucuresti vor fi construite mai multe statii pentru incinerarea deseurilor, a anuntat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustinand ca aceasta este o varianta mai potrivita decat cea a unui singur incinerator mare, pentru ca acopera implicit o suprafata mai mare din oras.

- Deschiderea editiei din 2017 a Targului de Craciun din Cluj-Napoca va avea loc vineri, 24 noiembrie, anunța organizatorii. Intregul targ a fost conceput pe model european, astfel ca atat clujenii, cat și turiștii, sa fie incantați de oferta evenimentului.

- Copiii moldovenilor din Spania se pregatesc de Craciun. Globulețe, fulgușori și multe alte obiecte prilejuite sarbatorilor de iarna au confecționat in cadrul Școlii de weekend. Activitatea s-a desfașurat sub fundalul unui colaj muzical tematic. Proiectul “Școala de weekend” ofera posibilitatea copiilor…

- Familia Deniei Raducu a decis sa scoata la iveala inregistrari de senzație cu artista cantand piese dedicate Sarbatorilor de Iarna si nu manele, asa cum o stia toata lumea. Scene sfasietoare la mormantul Denisei Raducu. Incredibil cine a venit sa o planga pe artista FOTO "Canta colinde…

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Cu mic, cu mare, timisorenii sunt invitati sa celebreze 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, in Piața Victoriei. Va fi pornit cu aceasta ocazie și iluminatul festival și va fi deschis oficial Targul de Craciun. Seara se incheie cu muzica pentru toate varstele.

- PNL a depus la CCR, pe 24 octombrie, sesizarea privind Hotararea Parlamentului care obliga fiecare cetatean sa se prezinte in fata Comisiei pentru controlul SRI, atunci cand este citat. „PNL a depus, astazi, sesizarea la CCR pe hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare al…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in Capitala in data de 1 decembrie. Autoritațile locale au anunțat ca in aceasta zi la ora 15:30 se vor aprinde luminițele, iar la 18:00 va fi inaugurat pomul de Craciun din Centrul Capitalei.

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2017. In calendarul popular soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbeaza trei zile, in 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului. Despre Arhanghelul Mihail se știe ca este conducatorul…

- Pentru al treilea an consecutiv, Asociația ,,Aici pentru Tine” din Brașov, lanseaza Campania ”Impreuna de Sarbatori”, prin care invita brașovenii sa ii sprijine pe copiii aflați in medii defavorizate și familiile acestora, din Brașov și imprejurimile Brașovului. „Nu fi indiferent, iar de sarbatori indreapta-ti…

- Aproape jumatate dintre angajatii romani considera ca "un sef psihopat" reprezinta cel mai inspaimantator lucru la locul de munca si motivul pentru care si-ar cauta rapid un nou job, potrivit unui studiu eJobs. 2 0 0 0 0 0 De Halloween, eJobs a intrebat angajatii romani care…

- In perioada 10-19 noiembrie 2017 se va desfașura cea de-a a XXVIII-a ediție a Festivalului de Dramaturgie Contemporana de la Brașov, insa este pentru prima oara cand are și participare internaționala, statut ce se dorește cu caracter permanent de acum inainte. Astfel, pentru prima data, la festival…

- Primaria Timișoara a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna de care ne mai despart doua luni. Din 30 octombrie, se pot face solicitari pentru inchirierea casuțelor amenajate pentru Targul de Craciun.

- Gigantul Facebook ar putea prelua o grupare de fotbal de traditie din Premier League. Este vorba despre Newcastle United, club fondat in urma cu 124 de ani. Mike Ashley, proprietarul formatiei de pe St.James’ Park, a declarat ca doreste sa vanda gruparea aflata momentan pe locul 9 in prima liga engleza…

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti din industria muzicala romaneasca a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele tensionate de care a avut parte in ultima vacanta. Din cauza unor probleme medicale, artistul a ajuns de urgenta la spital.