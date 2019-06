Cum arata Dobrogea la 1878? (II)

In veacul al XIX lea, Dobrogea fusese camp de batalie si teatru de operatiuni militare, in cadrul sangeroaselor razboaie ruso turce. Din aceste motive, la 1878, in momentul instaurarii administratiei romanesti, provincia danubiano pontica era un taram aproape devastat, urmele razboaielor putand fi vazute pe intreg intinsul ei. Martor… [citeste mai departe]