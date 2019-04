Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a evitat sa spuna momentan daca va participa și la anul in echipa de Fed Cup a Romaniei, deși nu renunța la visul ei de a caștiga mult ravnitul trofeu. "Este prea la cald acum, ca sa spun ceva. Sunt epuizata, așa ca vom vedea ce va fi in viitor. Visul va ramane mereu acela de…

- Simona Halep a declarat ca nu stie daca anul viitor va putea evolua in echipa Romaniei de Cupa Federatiei, insa a precizat ca isi doreste in continuare sa castige aceasta competitie potrivit news.ro.Intrebata de corespondentul Digi Sport la Stuttgart daca va dori sa o ia de la capat anul viitor…

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. „Tricolorele" vor evolua in sferturile de finala ale ediției din 2020. Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut infruntarea cu Pauline Parmentier, scor 3-6,…

- Acum sapte ani, Gheorghe Toader spunea ca nu s-ar muta niciodata din Badila. Traia singur, printre ruinele unui sat parasit in care el ramasese si primar, si politist, si taran. Azi, Gheorghe locuieste in Marea Britanie, nu departe de Canalul Manecii. Munceste intr-un abator inconjurat de ziduri mari…

- Idolul tefelistilor din Piata Victoriei a gasit solutia la problema lipsei autostrazilor din Romania: fiecare cetatean trebuie sa contribuie cu o suma la un fond destinat constructiei de drumuri! Ai inteles, #rezistentule? PMP iti cere sa mai bagi mana in buzunar o data, dupa ce ti s-au oprit deja taxele…

- Una dintre cele mai cunoscute și iubite intreprete de muzica populara și de petrecere din Romania, a cucerit publicul datorita catorva ingredinte de baza: voce, munca, profesionalism și modestie. Toate acestea au ajuns la public și n-au fost trecute, deloc, cu vederea de catre oameni. Caci cine este…

- Un tanar de 18 ani din Galați a fost arestat, fiind acuzat ca ar fi talharit doi copii. Printre victime se numara o fetița de 11 ani pe care ar fi amenințat-o cu un cuțit pentru a-i fura toți banii. Polițiștii au fost alertați de o femeie din Galați care a reclamat ca fiica, in varsta de 11 ani, ar…

- Nicolae Stanciu, fotbalistul de la care microbiștii spera sa ridice naționala de fotbal a Romaniei, a facut o mutarea total neașteptata, alegand siguranța financiara din zona araba, și nu fotbalul ridicat din Europa, la o varsta propice performanței, 25 de ani. Soluția aleasa de Stanciu, Al-Ahli (Arabia…