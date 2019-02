Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Dorian Popa a fost implicat in aceasta seara intr-un accident rutier in centrul Capitalei, in apropiere de Teatrul Național. Mașina actorului a lovit un alt vehicul aflat in trafic. Ambele mașini au suferit "șifonari" ușoare. "Da, am avut un accident. S-ar putea ca eu sa fiu de vina. Am plecat…

- O autospeciala de politie a fost lovita miercuri, in municipiul Radauti, de un autoturism condus de un minor in varsta de 14 ani, care a pierdut controlul volanului, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, informeaza agerpres.ro.Potrivit sursei citate, masina condusa de baiat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 60 600 metri, intre localitatile Urziceni si Cotorca, judetul Ialomita, un autocamion s a rasturnat in afara partii carosabile.Conducatorul auto a ramas incarcerat.Intrucat sunt prezente scurgeri de…

- La data de 29 ianuarie 2019, in jurul orei 18.00, un barbat de 62 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat in varsta de 33 de ani, din Alba Iulia, care era angajat in traversarea carosabilului…

- O femeie, medic de familie, a fost adusa in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a pierdut controlul volanului masinii in care se afla si a intrat cu vehiculul intr-un copac, pe DJ 248, potrivit reprezentantilor IPJ Iasi. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca…

- O femeie a fost lovit de o masina pe o trecere de pietoni din centrul Capitalei. S-a intamplat in aceasta dimineata pe bulevardul Ștefan cel Mare, intersecție cu Vlaicu Pircalab.Potrivit martorilor, la fata locului a intervenit ambulanta, care a transportat victima la spital.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, intre Castelu si Poarta Alba. Potrivit informatiilor noastre este vorba despre patru victime iar masina, un Ford, cu numere de Bulgaria, in care se aflau cei patru s a rasturnat ajungand, efectiv, cu rotile in sus. Potrivit martorilor soferul ar fi…

- Un accident violent s-a produs cu putin timp in urma pe strada Alexandr Puskin din centrul Capitalei.In urma impactului violent o masina s-a rasturnat. La moment, nu se cunoste daca sunt victime.