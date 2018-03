Stiri pe aceeasi tema

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie), la varsta de 71 de ani. Actrița suferea de cațiva ani de cancer la san, boala pe care a descoperit-o abia anul trecut. Artista, pe care cei mai mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu, a fost in atenția publicului anii trecuți, dupa ce s-a…

- Cheloo e unul dintre cei mai imprevizibili artiști din showbizul romanesc. Astazi, rapper-ul a fost pus intr-o postura neașteptata pentru mulți de Dani Oțil. Prezentatorul TV a facut o declarație din care se ințelege ca, in spatele camerelor de filmat, Cheloo e cu totul și cu totul o persoana diferita…

- Andreea Marin a reușit sa iși surprinda din nou fanii cu o schimbare de look. Vedeta a dovedit ca este o fire cameleonica și-a pus extensii și a pozat intr-o rochie de seara, satinata și cu o tiara pe cap.

- Peste jumatate (59%) dintre tinerii sub 35 de ani din mediul urban au facut cumparaturi, in ultimul an, pe cel puțin un magazin online din strainatate, cum ar fi Amazon, AliExpress, eBay sau Alibaba, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Cel mai popular este Amazon – 88% dintre romanii…

- Amandoua sunt artiste talentate și de succes, sunt prietene, iar acum Antonia și Delia se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Cristian Balgradean poate spune ca a prins transferul vieții, la FCSB! A venit intr-un moment in care ”viața” portarului nu era deloc roza la Concordia Chiajna, unde se afla la cuțite cu șefii ilfoveni. Iar cand Gigi Becali a sunat, Balgradean a raspuns sec: ”da, vin!” Se afla in Italia și a doua zi…

- Dorian Popa are mașina incarcata cu tot felul de lucruri. In cel mai recent vlog al Lizei Sabau, el a aratat tuturor ce-și ține in autoturism. Vloggerița s-a speriat cand a vazut ca artistul avea in torpedo un pistol, așezat pe Biblie. Cantarețul a marturisit ca pistolul este pentru „aparare personala”.…

- Cezara Filimon si Ileana Ciuculete s-au cunoscut in urma cu 14 ani, cand prima s-a mutat pe aceeasi strada cu regretata artista, la doua case distanta. Vecine fiind, cele doua s-au imprietenit rapid. Le unea dragostea pentru flori si copii, dar si cea pentru oameni, familie si viata tihnita. Ultima…

- Am gasit ”cuibușorul de nebunii” al lui Dorian Popa! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, vila pe care și-o construiește celebrul artist in comuna Domnești, județul Ilfov. Dorian Popa a strans o suma frumușica dupa ce a jucat in “Pariu cu viata”. A facut parte din trupa…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Israela Vodovoz, 70 de ani, afacerista de origine israeliana, a fost gasita, vineri, decedata în baie, legistii stabilind ca murise în urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele.

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Supraviețuitorii aeronavei care s-a prabușit în Nepal au descris momentele cumplite în care avionul s-a lovit de sol. Catastrofa s-a soldat cu cel puțin 49 de morți, iar cauza pare sa fie eroarea umana. E neclar însa a cui eroare.

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- Daniela Gyorfi si Simona Gherghe sunt doua mame puse la incercare, din cauza copiilor lor! Cantareata a povestit situatia in care este pusa cu fetita sa, iar prezentatoarea TV a reactionat imediat.

- Mirela Vaida a avut parte de o zi de 8 martie cu totul și cu totul speciala, pentru ca adevaratul cadou a venit de la copiii ei. Prezentatoarea TV a ajuns acasa dupa emisiune și a gasit un mesaj care a impresionat-o pana la lacrimi! Mirela Vaida a gasit acasa cea mai frumoasa surpriza pe […] The post…

- Oana Roman le-a avut invitate in platoul emisiunii ei pe mama sa și pe una dintre prietenele ei cele mai bune. Mioara Roman și Cerasela Rogen au fost invitatele speciale ale vedetei, care a parut foarte emoționata. Fiica fostului premier a dezvaluit ca aceste femei sunt foarte importante in viața ei…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- Dani Oțil a facut o postare emoționanta pe rețelele de socializare, prezentatorul a ales un mod inedit prin care ii transmite “La mulți ani!“ mamei sale. Și-a adus aminte de o intamplare din copilarie și a facut-o publica, chiar de Ziua Mamei. “Ma imbolnavisem rau. Eram micuț. Am vomitat toata ziua…

- Nicole Cherry, Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand 19 ani și este foarte indragostita! Artista este intr-o relație cu un barbat misterios pe nume Teo, dupa cum a spus Dorian Popa, in cel mai recent vlog al sau. Artistul s-a intalnit in plina strada cu vedeta, care i-a adus doua cutii cu haine,…

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetița, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de așa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei […] The post…

- Aproape ca nici nu mai stie cum arata chipul ei si ii este groaza sa se priveasca in oglinda. La 24 de ani, o tanara mama este mai mereu desfigurata din cauza unui barbat care parca a facut o obsesie din a o lovi. Desi sustine ca o iubeste. Satula de atat amar si chin, mama tinerei cere disperata ajutorul…

- Cele 229 de majorete din Coreea de Nord au uimit intreaga lume la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, sincronizarea lor fiind perfecta. Tinerele au fost trimise la competiție de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. Aflate in tribuna, majoretele au interpretat o melodie cu influențe romanești, fiind…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, Minune a scos din buzunar 500 de…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Raed Arafat: Sistemul RO-ALERT va deveni functional in doua-trei luni Proiectul de lege privind implementarea sistemului RO-ALERT, de avertizare a populatiei în situatii de urgenta, merge la vot în Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil în Comisia pentru tehnologia…

- Aproape toata cantitatea de apa folosita in alimentarea orașului provine din cele șase baraje de acumulare a apelor provenite din ploi, situație care se transforma intr-o vulnerabilitate majora pe fondul secetei.

- La Jocurile Olimpice de la PyeongChang vor participa și sportivi care nu au vazut prea multa zapada in țarile din care vin. Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang incep vineri și pot fi urmarite in direct pe Eurosport și pe programele TVR. Unul dintre exemple este cel al lui Pita Taufatofua din…

- Au mai ramas doar sase zile pana la Valentine's Day, iar Dani Otil e pus pe fapte mari! Prezentatorul TV a dezvaluit in cadrul matinalului pe care il modereaza cu Razvan Simion ca planuieste sa isi gaseasca o partenera, pe care vrea sa o rasfete ca-n filmele de dragoste. La scurt timp dupa ce a facut…

- Asociația Sportiva "Dinamo" a oferit țarii noastre numeroși campioni, inclusiv campioni olimpici. Recent a fost luata decizia de a face "rebranding"-ul simbolului "Dinamo", propunindu-se unul nou (pe fotografia din dreapta). In spatele acestei litere "D" se afla tradițiile glorioase ale realizarilor…

- Anda Adam a fost eliminata, marti seara, din competitia Exatlon, unde s-a luptat cu Andrei Stoica si Ionut Oncescu. Cantareata a parasit competitia in lacrimi, marturisind ca accidentarea de la picior i-a fost fatala, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa se opereze.

- Valentin Popa, ministrul propus pentru Educație, a facut greșeli gramaticale și de limba. Dovada sta o inregistrare video, publicata pe Internet la cateva ore de la anunțul privind includerea rectorului Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava in Guvernul Dancila. Valentin Popa a taiat „pamblica”…

- Andreea Banica si sotul ei au petrecut mai bine de o saptamana in Maldive! Totusi, artista a cam exagerat cu expunerea la soare si... e cam de inteles – peisajele sunt pur si simplu rapitoare! Cu doua dintre postarile facute recente, cantareata si-a ingrijorat fanii: pielea ei e foarte rosie, iar pistruii…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat marti ca nu a auzit niciodata de Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie. Prezent la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Oprea a fost intrebat de jurnalisti daca a auzit de Eugen Stan in perioada in care a fost ministru de…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…