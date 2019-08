Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cațiva ani, Alina Eremia și Dorian Popa au format, pe micile ecrane, unul dintre cele mai iubite cupluri fictive de la noi. Așa de mare a fost chimia intre ei, incat au existat mulți cei care s-au intrebat daca nu cumva exista o scanteie și in viața reala.

- Dorian Popa și Alina Eremia au format un cuplu perfect in serialul „Pariu cu viața”, nu insa și in realitate, așa cum așteptau fanii. Artistul a explicat de ce aceștia au decis sa nu fie iubiți și dincolo de platourile de filmare. Povestea Ioanei și a lui Andrei, din serialul „Pariu cu viața, a marcat…

- De altfel, in cursul zilei de marti, o femeie de 49 de ani a depus plangere impotriva lui Gheorghe Dinca, pe motiv ca acesta ar fi violat-o. Avocata Ingrid Mocanu a explicat, insa, ca legea din Romania nu este extrem de dura. "Mai mult decat detentie pe viata nu are ce sa primeasca.…

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste…

- Oamenii posteaza tot mai des momente din viețile lor pe Facebook, inclusiv evenimente din relația de cuplu. Deși suntem inclinați sa ne impartașim bucuriile din viața pe rețelele de socializare, un cunoscut psiholog susține ca social media este un supliment al identitații noastre, conectivitații și…

- Toata lumea o cunoaște pe nevasta lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”. Daca in serial nu are un nume, in realitate actrița se numește Liliana Mocanu și este foarte cunoscuta in lumea teatrului romanesc. Deși in serial nu este devotata și fidela lui Firicel, Liliana Mocanu, in varsta de 50 de ani,…

- Adrian Brancoveanu locuiește alaturi de Andreea Marin și fiica vedetei, de aproape un an de zile. Acum, vedeta a povestit care este relația dintre Adrian și Violeta și cum se distreaza aceștia in timpul liber. „Din dragoste creez, cu dragoste las ceva in urma, cu dragoste imi privesc copilul și imi…