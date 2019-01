Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a venit in direct, la ”Xtra Night Show”, acolo unde a vorbit nu doar despre momentele pe care le traiește de cand e insarcinata, cat și despre venirea lui Alex Velea la ”Acces Direct”.

- Dima Trofim și-a pierdut sora in luna septembrie a acestui an și, pe buna dreptate, artistul nu și-a revenit nici acum și cu greu face fața dispariției acesteia. Dima Trofim a declarat ca medicii au o mare parte din vina pentru moartea prematura a surorii sale, in varsta de 45 de ani, care fusese diagnosticata…