Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a avut prima reacție dupa ce aseara Instagram și Facebook a picat. Fanii l-au intrebat imediat daca a avut pierderi financiare, in urma problemelor care au durat cateva ore, avand in vedere miile de followersi pe care ii are pe saptamana. „Nu prea a avut cum sa ma afecteze pentru ca din…

- Momente grele pentru Dorian Popa! Cantarețul a fost implicat intr-un accident rutier in București și și-a avariat serios bolidul de lux. Din fericire, cantarețul se afla in afara oricarui pericol și totul a fost o ușoara tamponare in trafic, produsa chiar de el, din cauza faptului ca nu a mai putut…

- Ce vedete au fost la ziua lui What’s Up What’s Up a avut joi seara o aniversare pe cinste. Artistul, pe numele sau real Marius Ivancea, a implinit 30 de ani si a dat o petrecere intr-un club din Bucuresti unde au fost prezente multe vedete cunoscute din showbiz: Andra, Catalin Maruta, Smiley, Dorian…

- CSM Bucuresti s-a impus cu scorul de 30 in fata formatiei CSM Targoviste, la capatul unei partide in care Trushkina a reusit 15 puncte. A doua marcatoare a echipei a fost Alexandra Sobo, care a facut 12 puncte si a terminat meciul cu +12, adica nu a facut nici macar o singura greseala in meci. […]

- Solista Ansamblului Folcloric Profesionist "Doina Gorjului", Roberta Crintea, implinește 20 de ani de cariera. Cu aceasta ocazie, le va oferi iubitorilor muzicii populare un super-spectacol la Sala Palatului din București, in...

- Accesul la cele doua evenimente – „Revelionul Centenar” si „Liberi sub Cerul Liber”, organizate de PMB prin Arcub, respectiv de Primaria Sectorului 3 – este liber.La „Revelionul Centenar”, care va incepe la ora 19.30, in Piata Constitutiei, vor canta Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans,…

- Dansul unește și spune prin fiecare mișcare povestea pasiunii innobilate prin generorizate. Balerinii uneia dintre cele mai renumite școli de balet din lume au venit la București pe scena Operei Naționale sa susțina un spectacol caritabil pentru o fetița din Romania.