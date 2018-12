Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”, doctorul in biologie și cercetatorul științific Dorian Furtuna a afirmat ca performanțele sportive depind de trasaturile specifice ale rasei din care face parte fiecare individ.

- Sucevencele Ionela Livia Cozmiuc (CS Dinamo) si Gianina Elena Beleaga, campioane mondiale si clasate pe locul 4 la Europene in proba de dublu vasle, categorie usoara, au fost desemnate cele mai bune sportive ale anului 2018, cu prilejul unei gale a laureatilor organizata de Federatia Romana de Canotaj…

- O fosta judokana de la lotul național, Catalina Rob Ditan, 18 ani, povestește calvarul prin care a trecut la Centrul olimpic de la Cluj, in primavara lui 2014. Descrie cum a fost lovita repetat in cap de antrenorul Florin Bercean, cum i-a fracturat un deget de la picior secundul Gianina Andreica și…

- „Este o malformatie care este incompatiblia cu viata. 99- dintre nou-nascutii cu acest sindrom mor in primul an de viata, durata de viata este in medie sase-sapte luni, conform statisticilor. Chiar daca s-ar face interventie chirurgicala pentru malformatia de la inima, prognosticul este rezervat, insa,…

- Jandarmii maramureseni vor fi prezenti la datorie asigurand conditiile de securitate pentru participantii la manifestarile sportive, actionand pentru prevenirea fenomenului infractional, intervenind in cazul tulburarii ordinii publice. In ziua de vineri, 02 noiembrie a.c., intre orele 14:00-16:00, pe…

- Proiectul legii sectoriale privind transferul de competente de la nivel central la nivel local in domeniul tineretului si sportului se afla deja in transparenta decizionala si consultare publica, informeaza MTS intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Facem pasi importanti si rapizi…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, sambata, pe DN 3, in judetul Calarasi, si pe DN 5, in zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu - Ruse, din cauza unor competitii sportive.Centrul Infotrafic anunta ca intre orele 10:00 si 14:00, pentru desfasurarea competitiei de ciclism „Cursa…