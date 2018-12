Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier si feroviar este blocat in aceasta dimineata in judetul Suceava, la iesire din Gura Humorului spre Frasin. Potrivit reprezentantilor ISU Suceava masura a fost luata din cauza unor scurgeri de GPL de la o autocisterna. "Se monitorizeaza zona si se asteapta o alta cisterna pentru transvazare.…

- Traficul rutier a fost blocat timp de aproximativ o ora vineri, pe drumul national 64, la intrarea in Caracal dinspre Slatina, dupa ce soferul unei masini de mare tonaj a agatat si a doborat limitatorul de inaltime.

- Circulatia trenurilor este blocata intre Timișoara Nord și Carpiniș, județul Timiș, din cauza unui accident care a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sacalaz, aflata langa Timisoara. Un tren a lovit o mașina, șoferul fiind ranit. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis, un tanar in varsta…

- O persoana a murit și alta a fost ranita grav, sambata, in urma coliziunii dintre o mașina și doua TIR-uri, pe Drumul Național 7, in zona localitații Vețel, din județul Hunedoara. Traficul rutier este blocat.Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulanței Hunedoara, Calin Dumitrescu, in urma…

- Un grav accident rutier a avut loc, marti seara, in jurul orei 17.30, pe Drumul Național 1, la ieșirea din Brașov, spre Predeal. Un barbat, in varsta de 68 de ania fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar. Omul a ajuns pe capota masinii, apoi a fost proiectat pe asfalt. Potrivit…

- Trafic blocat pe Șoseaua Andronache din Capitala Un bolid de lux a luat foc in mers. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, o ambulanța dar și pompierii. Nu se știe exact de la ce a pornit incendiul, dar potrivit martorilor nimeni nu a fost ranit. UPDATE: Se pare ca Lamborghini-ul a luat…

- Momente de panica in Teleorman! Un tren de calatori care circula pe ruta București-Craiova a deraiat in apropiere de stația Roșiori Nord. Incidentul a avut loc miercuri seara (7 noiembrie), n jurul orei 21.30. Trenul 1597 a sarit de pe șine in zona macazului. Trenul InterRegio IR 1597, operat de CFR…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in statiunea Lacul Sarat din judetul Braila, dupa ce soferul unei masini nu a dat prioritate unui microbuz cu 19 pasageri, izbindu-l. Microbuzul a ricosat in parapeti, iar traficul pe DN21 este complet blocat.