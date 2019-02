Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de berlinezi asteptau miercuri sa se reia alimentarea cu energie, dupa ce o eroare pe un santier de constructii a lasat fara curent locuinte ... The post “Dorel” a ajuns in Germania! HAOS in Berlin dupa ce un muncitor a taiat un cablu greșit. Zeci de mii de locuitori, FARA CURENT ELECTRIC!…

- Peste 30.000 de imobile și mai multe școli și creșe din sud-estul Berlinului au ramas fara curent electric, dupa ce un muncitor a taiat accidental o magistrala cheie pentru alimentarea cu energie electrica a zonei, au anunțat autoritațile locale, informeaza agenția de știri Dpa, conform Mediafax.Potrivit…

- Indivizii au fost arestati, miercuri, in Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei. Politia federala a confirmat ca s-au deschis "proceduri de ancheta" in care au fost implicate unitati din mai multe servicii, facandu-se apel inclusiv la fortele speciale. Anchetatorii au descoperit ca cei trei barbați…

- Germania se pregateste sa introduca o limita de viteza pe celebrele sale autostrazi Autobahn. Vezi care sunt obligatiile guvernului de la Berlin pentru protectia mediului continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti, dupa o intrevedere la Berlin cu premierul britanic Theresa May, ca nu exista ''nicio posibilitate'' pentru schimbarea acordului privind Brexitul, au declarat surse apropiate cancelarului pentru AFP.Angela Merkel a facut aceste declaratii in…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania isi va alege vineri noul lider, care, cel mai probabil, va prelua conducerea celei mai mari economii a Europei atunci cand Angela Merkel va parasi cancelaria federala de la Berlin. In plus, noteaza dpa, votul de vineri ar putea marca o schimbare in pozitia…