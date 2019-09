Dorel Căprar: ”Dancilă are puteri supranaturale” Moderatorul Cozmin Gușa i-a oferit microfonul deputatului PSD pentru a-și exprima opinia, in susținerea candidatului Viorica Dancila: ”In primul rand, Viorica Dancila este o femeie puternica. Și asta se vede. In al doilea rand, partidul are nevoie de un om puternic cum este doamna Dancila, și aș mai completa ca este prima femeie prim-ministru și va fi prima femeie președinte. Nu este o femeie conflictuala, a facut și face foarte multe lucruri in Guvern in condiții vitrege, vedeți ce se intampla cu atitudinea președintelui Klaus, care incearca doar sa blocheze. Viorica Dancila, prin membrii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

