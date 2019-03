Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 71 de ani, a fost gasit vineri, in locuința sa de pe strada Postavarului. Apelul la 112 a fost facut de catre o ruda, ingrijorata ca omul nu raspundea la telefon de mai mult timp. La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și unul de la ISU Brașov.…

- Accident pe strada lunga in aceasta seara. Șoferul unei mașini a intrat in scuarul de la interesecția dintre strazile Lunga și De Mijloc. „Este vorba despre un barbat in varsta de 44 ani din Brasov, care conducea un autoturisam pe str. Lunga din municipiul Brașov, a pierdut controlul asupra directiei…

- Camera de bord a unei mașini care circula pe DN73, in județul Brașov, a surprins un accident infiorator. In imagini se poate vedea cum autoturismul trece peste un barbat, care statea intins pe șosea.

- Șoferul unui autobuz a primit o amenda de peste 4.000 de lei dupa ce a coborât fara sa asigure mașina, iar autobuzul a alunecat peste un scuar, blocând parțial o intersecție din municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor constanțeni, barbatul, în vârsta de 33 de ani, conducator…

- Doi tineri din Vrancea au murit și traficul a fost blocat pe DN 1 cateva ore, la km. 292, in zona Fantanita Haiducului sambata, din cauza unui extrem de grav accident de circulație, relateaza Oradesibiu.ro.Din primele informații de la fața locului, șoferul unei mașini cu numere de Vrancea,…

- Un barbat a intrat deliberat cu mașina intr-o mulțime care sarbatorea trecerea in noul an, la Tokyo. Noua persoane au fost ranite in urma incidentului. Japonezul Kazuhiro Kusakabe, in varsta de 21 de ani, a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni care se aflau pe strada Takeshita, din cartierul…