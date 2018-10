Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea care a fost arestata recent in Costa Rica, a postat, luni, pe Facebook, o noua fotografie in care apare alaturi de fetița adusa pe lume acum aproape trei saptamani. Iubitul fostului ministru al Turismului a publicat pe rețeaua de socializare o imagine in care…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a scris pe pagina sa de Facebook, acolo unde este foarte activ in ultima vreme, un mesaj cutremurator. Barbatul apare intr-o fotografie cu bebelușul in brațe, dormind adanc, iar cuvintele lui Alexandrov sunt foarte emoționante. „Exista locuri in inima despre…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Elena Udrea a nascut în cursul zilei de joi o fetita, Eva Maria, conform unui mesaj postat de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov. ”Astazi ora 14:00, micuta Eva Maria s-a hotarât sa ne ia prin surprindere si a venit pe lume! Sunt un tatic fericit…

- Revista Viva! a publicat o noua fotografie cu Elena Udrea, dupa ce coperta din aceasta luna a reviste a starnit o mulțime de controverse. In acesta fotografie, fostul politician apare intr-o rochie mulata de culoarea roșie. In interviul acordat revistei Viva!, Elena Udrea explica și alegerea numelui…

- Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, condamnata la șase ani de inchisoare și fugita in Costa Rica, va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.…

- Elena Udrea va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.Fetița celor doi care va veni pe lume peste cateva luni se va numi Eva Maria.…