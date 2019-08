Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Bezos, fosta sotie a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, este oficial al doilea mare actionar individual al Amazon, transmite Bloomberg. Conform unui document al organismelor de reglementare care prezintă vânzarea acţiunilor de către Jeff Bezos, în prezent aproximativ…

- ​JustEat si Takeaway.com doi jucatori importanti de pe piata comenzilor online si livrarii de mancare au semnat un acord de fuziune în urma caruia vor forma cel mai mare jucator din domeniu, evaluat la circa 9,5 miliarde de euro, scrie BBC.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Compania, condusa de Mark Zuckerberg, a castigat in perioada ianuarie-iunie 2019, 5,045 miliarde dolari, cu 50% mai putin fata de cele 10,093 miliarde dolari profit in perioada similara din 2018, dar, pe de alta parte, incasarile au crescut cu 26,85%, pana la 31,963 miliarde dolari, iar numarului…

- Grupul elvetian Nestle SA sustine ca a descoperit o metoda pentru a produce ciocolata fara a adauga zahar, bazandu-se in schimb pe un produs rezidual din plantele de cacao drept indulcitor, in conditiile in care consumatorii sunt interesati de produse naturale si mai sanatoase, informeaza Bloomberg.Nestle,…

- Producatorul american de bauturi racoritoare PepsiCo Inc. va testa imbutelierea marcii sale de apa Aquafina in doze de aluminiu, pe fondul reactiilor negative fata de plastic, transmite Bloomberg. PepsiCo a precizat joi că va începe să vândă apă Aquafina în doze…

- Volkswagen spune ca începe ”negocieri concrete” pentru a vedea unde sa deschida o noua uzina europeana pentru a construi mașini de la mai multe marci din grup. De mai bine de un apar pe surse informații care spun ca ar candida țari precum Serbia, Bulgaria sau Turcia, iar unele surse…