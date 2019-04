Donatiile cumparatorilor de carti s-au transformat in echipamente pentru Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures Peste 100.000 de clienti ai librariei online Libris au donat pentru Salvati Copiii in cadrul proiectului de strangere de fonduri in beneficiul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures. Suma stransa in urma...