Donaţii uriaşe pentru campania realegerii lui Trump. Câţi bani s-au strâns Conform anuntului facut marti de organizatia de campanie a presedintelui, Comitetul National Republican (RNC) a colectat in intervalul aprilie - iunie 41 de milioane de dolari. Cele doua entitati dispun in prezent de 100 de milioane de dolari - 56 de milioane pentru campania lui Trump si 44 de milioane pentru RNC. In primul trimestru din 2019, campania prezidentiala a primit peste 30 de milioane de dolari, iar RNC aproape 46 de milioane. RNC si campania pentru realegerea presedintelui si-au unit resursele financiare si operationale in vederea alegerilor din noiembrie 2020. Grupurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

