Donații SocialXChange pentru persoanele nevoiașe din satele de lângă Dunăre Magazinele caritabile SocialXchange din Sectorul 6 se alatura campaniei umanitare “Ințelepciune, Daruire și Speranța”, organizata de Asociația Help the People, in preajma Sarbatorilor Pascale. Peste 70 de saci, cu 2.000 de articole vestimentare pentru adulți, sute de haine pentru copii, incalțaminte, perne, pilote, genți și multe jucarii au plecat din magazinele caritabile aflate in Sectorul 6, pentru a aduce bucurie familiilor nevoiașe, aflate in județul Olt. Ajutor vor primi peste 150 de familii din satele de langa Dunare, aflate in județul Olt, cunoscute ca fiind cu posibilitați financiare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

