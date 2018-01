Stiri pe aceeasi tema

- Florin Badita unul dintre liderii protestatarilor # Rezist din Piata Victoriei a castigat un premiu la care politicienii nici macar nu au dreptul sa viseze. Reprezentant de seama al grupului Coruptia Ucide, Badita a fost printre laureatii Galei Forbes 30 under 30 Europe 2018 care s-a desfasurat in capitala…

- Fostul fotbalist Pele, in varsta de 77 de ani, a fost spitalizat in Brazilia dupa ce s-a prabusit din cauza epuizarii, informeaza Sky Sports, citat de News.ro.Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea sa de Asociatia Jurnalistilor…

- Un nou record a fost stabilit in industria aeriana: un zbor de la New York, la Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore.Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteza maxima de 776 mile/ora.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May si-au dat intalnire la Sandhurst, la sud-vest de Londra, pentru un summit franco-britanic consacrat securitatii, migratiei, comertului si relatiilor post-Brexit.

- Doar 100 de locuri sunt disponibile pentru eveniment. La aceste cursuri predau, printre alții, judecatorul Cristi Danileț și protestatarul Florin Badița. [citeste si] "Daca iți dorești sa fii unul dintre cei 100 de tineri pentru Romania viitoare, poți invața instrumentele de rezistența…

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- Era teribil de deprimata, au spus multi dintre prietenii solistei de la The Cranberries, Dolores O'Riordan, la aflarea vestii ca artista a fost gasita moarta intr-o camera de hotel din Londra, la varsta de 46 de ani, noteaza TMZ. Anul trecut, cantareata a dezvaluit ca pe tot parcursul carierei sale…

- Fortele Aeriene Regale britanice au ridicat luni de la sol doua dintre avioanele lor militare Typhoon pentru a intercepta bombardiere ruse care zburau în apropierea spatiului aerian al Marii Britanii, actiunea aviatiei britanice facând parte dintr-o operatiune internationala la care au…

- Protestul a venit la o zi dupa ce Donald Trump a anunțat vineri ca a anulat o vizita la Londra, programata pentru luna februarie și in urma careia Sadiq Khan a declarat ca vizita liderului american ar fi fost vizata de „proteste pașnice de amploare", intrucat viziunile controversate ale lui Trump…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Ministrul britanic pentru Brexit David Davis si-a anuntat intentia de a actiona in judecata Uniunea Europeana pentru ca elaboreaza planuri pentru eventualitatea in care nu s-ar ajunge la o intelegere cu privire la iesirea Marii Britanii din UE, scrie Business Insider. Davis acuza Bruxelles-ul ca exclude…

- O fregata britanica a fost trimisa sa escorteze nave de razboi rusesti luni in Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii de la Londra, adaugand ca acesta este cel mai recent semn al cresterii activitatii navale ruse langa apele britanice in perioada sarbatorilor de iarna, informeaza Reuters.…

- Judoka romana Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica la Londra in 2012, a renuntat la decizia de retragere si va reveni in competitie dupa aproximativ un an si jumatate de pauza. Sportiva ajunsa la 31 de ani a castigat de-a lungul carierei, pe ...

- CS Universitatea Craiova a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe mijlocasul Ovidiu Bic de la Gaz Metan Medias. In varsta de 23 de ani, Bic a semnat un contract valabil pe patru ani si jumatate cu gruparea de pe Ion Oblemenco. Suma de transfer a fost de 200.000 de euro, conform…

- Cosmin Toma, cunoscutul bucatar din Alba Iulia, a gatit, alaturi de alți 19 bucatari, in noaptea de Revelion, la un restaurant din Londra, unde au petrecut circa 800 de romani. Chef Toma este unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Alba, insa mare i-a fost mirarea cand a observat ca numele sau a…

- Deputatul Liviu Plesoianu a lansat noi acuzatii la adresa initiatorului fenomenului Coruptia Ucide, Florin Badita. Intr-o scurta analiza, Plesoianu a scos in evidenta postari ale lui Badita, in care acesta lanseaza acuzatii grave la adresa presedintelui SUA, Donald Trump. "Creatorul “Corupția…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat la jumatatea lunii decembrie, la insistentele Londrei, intrarea negocierilor cu Marea Britanie in etapa referitoare la viitoarele relatii bilaterale. Decizia a fost luata dupa ce Guvernul Theresa May a facut o serie de concesii in privinta contributiilor financiare…

- In politica, nimic nu se intampla accidental. Daca se intampla, puteti paria ca a fost planificat sa aiba loc in acest fel. Franklin D. Roosevelt Romania a avut, in istoria sa de aproape 100 de ani, doua puncte de inflexiune, marcate, in opinia mea, de cate o lovitura de stat: prima lovitura de stat…

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.

- In ziua de Craciun, Royal Navy a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii. Anunțul a fost facut marti de Ministerul Apararii de la Londra printr-un comunicat. O nava britanica a fost trimisa pentru a supraveghea o fregata rusa in largul coastelor de nord ale Scotiei. Ministerul…

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza news.ro citand bbc.com.

- Primul Compartiment de Pneumologie Pediatrica din jumatatea de vest a Romaniei s-a inființat joi in cadrul Clinicii de Pediatrie Bega a Spitalului Județean Timișoara. Aici se vor putea face, pentru prima data in vestul Romaniei, intervenții legate de tratamentul copiilor nou-nascuți cu insuficiența…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre destinatii mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania - Sicilia si Bologna, conform unei analize Vola.ro. Si destinatiile din Romania au…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- La un moment dat, tanarul a zis: "Voi nu va puteți opri din furat și, de aceea, modificați legile Justiției, ca sa puteți fura legal". Jurnalistul Razvan Dumitrescu l-a rugat sa spuna daca are dovezi ca Șerban Nicolae, invitat in platou, a furat ceva. "Am zis eu ca a furat? Era o statistica…

- Un vrancean de 33 de ani, din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Camden, Marea Britanie. Pentru repatrierea lui Neculai Popa, familia sa are nevoie de bani.Potrivit fratelui vranceanului mort, acesta ar fi fost plecat in Anglia de aproximativ 12 ani, pentru a-și face un rost…

- Rebecca Batchelor din Marea Britanie a folosit zeci de mii de lire sterline furate de la pensionari, pentru a duce un stil de viața extravagant. Nu a fost ea hoața, ci una dintre persoanele care a beneficiat. Iubitul ei și fratele acestuia convingeau mai mulți pensionari sa faca mici investiții intr-o…

- Bruce Buck, 71 de ani, presedintele Chelsea, este incepand cu aceasta saptamana noul director non-executiv al Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din Romania, cu un portofoliu de peste 1 mld. euro si care de curand s-a extins si in Polonia. El mai este, printre altele, si director…

- "Duminica incercam și altceva. Haideți sa ne strangem cu toții la ora 15.00 in Piața Victoriei și sa facem cel mai mare flashmob pentru susținerea Justiției. Dupa ce ne strangem, ne punem cu benzi negre pe ochi și stam in tacere 30 de minute. Fara sa vedem, fara sa putem spune ceva. Neputincioși.…

- Crima de la metroul din București, care a ingrozit intreaga Romanie a pus in alerta autoritațile. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunțat ca a discutat cu cei de la Metrorex și in anul trimestrul II din 2018 vor fi montate sisteme de siguranța a calatorilor in stațiile de metrou.In…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat ca a distribuit 40% din energia electrica la nivel national si a furnizat energie catre 3,6 milioane de consumatori, peste 55% din energia electrica furnizata de companie clientilor de pe piata concurentiala…

- Șefii și reprezentanții mai multor organizațiil internaționale care promoveaza și susțin politici și proiecte pentru siguranța rutiera s-au intilnit la Londra pentru a discuta Obiectivele globale de dezvoltare durabila privind siguranța rutiera. La conferința organizata in sediul Bancii Europene de…

- Unii dintre bancherii de top din Londra au declarat ca ar opri sau chiar ar contramanda planurile de relocalizare in Europa continentala, daca va exista un acord care sa permita Marii Britanii sa-si...

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza, potrivit stiripesurse.ro.

- Suma la care se va ridica 'factura' pentru Brexit, ce va trebui negociata intre Londra și Bruxelles, este estimata la 40-45 de miliarde de euro, a declarat vineri, pentru AFP, un purtator de cuvant al Downing Street. Dimineața, liderii fiecarei parți au anunțat încheierea…

- Premierul britanic, Theresa May, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineața devreme la Bruxelles, a anunțat Comisia, in timp ce UE și Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP.…

- Autor: Stelian ȚURLEA Intre toate carțile semnate de Regina Maria a Romaniei, cea de fața ocupa un loc aparte. La sfarsitul anului 1916, Regina Maria a Romaniei publica la Londra a doua sa carte - Tara mea (My country) – care s-a bucurat de succes și de cronici elogioase. Era si primul semn major de…

- Manuela Horn este make-up artist Smashbox, brand cosmetic american care a fost lansat recent și in Romania. Unica.ro a fost prezenta la evenimentul de lansare și a intrebat-o pe specialista cateva ponturi de machiaj. Citește interviul de mai jos! Care sunt cele mai frecvente 3 greșeli pe care le fac…

- Decizia britanica de a parasi piața unica europeana și Uniunea Vamala dupa Brexit, așteptat la sfarșitul lunii martie 2019, pare imposibil sa se impace cu voința afișata a Londrei de a menține o frontiera irlandeza "fara fricțiune", apreciaza comisia in documentul publicat vineri."Nu vedem…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde si 55 de miliarde de euro, a informat marti seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut…

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni la Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP.

- Stire in curs de actualizare Citeste si: Cum va fi vremea de 1 Decembrie Citeste si: Prognoza meteo in Capitala. Cum va arata vremea de Craciun, in ianuarie si in februarie Citeste si: Printul Harry se casatoreste cu actrita americana Meghan Markle / Anuntul facut de Palatul Kensington | FOTO,…

- Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale din cauza grețurilor matinale, acum defileaza din nou. Kate pare uneori depașita de situație și nici macar machiajul nu ii mai poate ascunde semenele de oboseala. Ducesa de Cambridge este…

- Trupul neinsuflețit al tanarului de 28 de ani, din orașul Targu-Carbunești, care a fost gasit mort, in urma cu o saptamana, la Londra, va fi adus acasa, maine. Anunțul a fost facut de mama sa, care a precizat ca ceremonia funerara va avea loc luni, pe 27 noiembrie, in orașul in care a copilarit, la…

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…