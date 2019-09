Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival de arte vizuale din Romania, VSLO, a ajuns la cea de a 10 a editie si va avea loc in perioada 23 august ndash; 1 septembrie in Vama Veche. Evenimentul se anunta unul cu totul special, fiind invitati lectori din sase tari, fotografi si directori de imagine cunoscuti in lumea intreaga…

- Membrii formației Metallica au donat 250.000 de euro Asociației Daruiește Viața, pentru construirea primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania. „Metallica se alatura inițiativei #NoiFacemUnSpital. Suntem cea mai mare comunitate implicata social din Romania”, se arata pe pagina…

- ​Bursele Founders by BT susțin liceenii sa participe la Spark Week, un festival de antreprenoriat din România unde tinerii vor interacționa cu domeniul de business. Cine se poate înscrie si cum se va desfasura evenimentul.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- La final de vara,intre 26 și 31 august 2019, in București, are loc Spark Week – The Future Entrepreneurs Festival. Acesta este o experiența de 6 zilein care peste 40 de liceeni vor interacționa cu domeniul de business din diverse unghiuri: discuții cu antreprenori de succes, vizite la business-urile…