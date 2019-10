Donatie de peste 40.000 de euro pentru prematurii nascuti la Spitalul Elias

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Maternitatea Elias și clienții Libris se alatura campaniei Salvați Copiii de combatere a mortalitații infantile, ce are ca obiectiv dotarea secțiilor de neonatologie cu tot ceea ce este necesar salvarii copiilor nascuți prematur. Este o donație importanta pentru Clinica de Neonatologie…

- Este oficial, fostul președinte Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias din Capitala. Medicii i-au depistat acestuia noi probleme coronariene. Medicii au decis sa il interneze pentru a i se administra tratament.Citește și: Inregistrare EXPLOZIVA facuta de publica de unchiul Alexandrei…

- Un al doilea miner a suferit astazi un accident de munca. Ion Panfiloiu, de 31 de ani, lucreaza in cariera Jilt. Acesta a ajuns in urma cu putin timp la Unitatea de Primiri Urgente de la spitalul din Targu Jiu. Medicii au constatat ca minerul are lez...

- Un barbat in varsta de 52 ani, din judetul Iasi, aflat intr-o stare extrem de grava, a primit, duminica noaptea, o inima noua in urma celui de-al cincilea transplant de cord din acest an din tara, realizat la Institutul de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures de o echipa…

- Luni, 23 septembrie, Spitalul Universitar de Urgenta Elias a anunțat ca Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a parasit Romania, urmand sa fie tratat in strainatate. „In cursul diminetii de astazi (23 septembrie 2019), la cererea expresa a familiei si…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat ca s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare a ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, ... The post Clinica de Balneologie din Timișoara va avea ambulator nou appeared…

- O femeie ranita intr-un accident a fost mutata de la spitalul din Vaslui la cel din Iași de doua ori intr-o singura zi. Medicii din Vaslui spun ca cei din Iași nu aveau locuri, in timp ce doctorii ieșeni spun ca li s-a cerut doar un consult, potrivit Mediafax.Femeia a ajuns joi la Spitalul…

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a fost vizitat, ieri, de prof. univ. dr. Christoph Neumayer, seful Departamentului de Chirurgie Vasculara al Spitalului Universitar AKH din Viena. Profesorul austriac a venit la Suceava la invitatia presedintelui Consiliului ...