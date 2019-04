Stiri pe aceeasi tema

- Compania Walt Disney, care a obtinut incasari de milioane de dolari de pe urma filmului sau de animatie ''The Hunchback of Notre Dame'', lansat in 1996, a anuntat miercuri o donatie de cinci milioane de dolari pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa partial de un incendiu,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis aseara, intr-un discurs televizat, ca Notre-Dame, catedrala emblematica a Parisului, va fi reconstruita in cinci ani. O reconstructie in cinci ani ar permite ca Notre-Dame sa fie gata inaintea Jocurilor Olimpice care vor avea loc la Paris in 2024. "Incendiul…

- Tim Cook, patronul Apple, a anuntat pe Twitter ca va contribui la reconstructia monumentului gotic, catedrala Notre-Dame de Paris, serios afectata de incendiul izbucnit luni seara, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Citește și: Miliardarii Franței se ingramadesc sa doneze pentru reconstruirea…

- Familia Bettencourt-Meyers, actionar principal al companiei L'Oreal, precum si gigantul cosmeticelor au anuntat marti o donatie totala de 200 de milioane de euro pentru refacerea catedralei Notre-Dame de Paris.

- Familia de industriasi francezi Pinault, care prezideaza grupul de lux Kering, a deblocat 100 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, prin intermediul companiei sale de investitii Artemis, a declarat pentru AFP presedintele acesteia Francois-Henri Pinault.

- Regiunea Ile-de-France urmeaza sa deblocheze un ”ajutor de urgenta” in valoare de zece milioane de euro, ”pentru a ajuta arhiepiscopia sa efectueze primele lucrari” de reconstructie la Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata luni de un incendiu urias, a anuntat marti presedinta regiunii Valerie…