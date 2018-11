Stiri pe aceeasi tema

- Gura de oxigen pentru conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Magistratii gorjeni au admis solicitarea de suspendare a executarii silite in cazul Tulic. Este vorba de banii pe care unitatea trebuie sa-i dea in dosar...

- Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, spitalele municipale din Radauti, Falticeni, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc si Spitalul Orasenesc Gura Humorului vor fi dotate, pana la sfarsitul acestui an, cu echipament de screening auditiv prin otoemisiuni, in ...

- Oportunitate pentru salariatii Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu care isi doresc sa avanseze in functie. Unitatea sanitara va organiza examene de promovare pentru mai multe posturi de asistent medical pe Sectia Neurologie...

- Administratia Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a decis sa inceapa furnizarea agentului termic in cladirile unitatii. Potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, Gigel Capota, mai intai a fost pornita caldura la Maternitate. Ulterior, din cauza temperaturilor scazute…

- Imobilul in care a funcționat Dispensarul TBC din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu s-a transformat intr-o ruina și va fi demolat in perioada urmatoare. Pe langa atmosfera dezolanta, tencuiala exterioara s-a desprins pe alocuri, la fel și in interior. Cu toate ca este unul din cele…

- Autoritatile locale din Targu Jiu vor sa organizeze o ceremonie in memoria doctorului Grigore Lupescu, seful Sectiei cardiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Medicul a decedat miercuri, la 55 de ani, chiar in timp ce se ...

- Politistii gorjeni vor sa previna furturile in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Agenti din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat in aceasta saptamana o serie de activitați informativ preventive in cadrul Spitalului Judetean ...

- Pacienții internați in Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu au fost vizitați astazi de polițiști. Aceștia au desfașurat o serie de activitați informativ-preventive in cadrul unitații medicale. Activitațile au fost orientate pentru informarea pacientilor, a vizitatorilor si a personalului medical,…