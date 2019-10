Stiri pe aceeasi tema

- DONATIE… Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” din Negresti a fost inclus intr-un proiect derulat de televiziunea History, cu sprijinul Fundatiei Salvati Copii si Libris.ro, ce are ca scop comemorarea celor 80 ani de la inceperea celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Liceul va primi, alaturi de alte 24 de…

- Proiectul desfașurat alaturi de Salvați Copiii și Libris.ro are loc in contextul comemorarii a 80 ani de la inceperea celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Astfel elevii și profesorii a 25 de licee din țara vor avea ocazia de a aprofunda acest subiect atat de marcant din istoria recenta. Proiectul se desfașoara…

- 25 de licee din Romania, intre care 6 sucevene, vor primi volume de istorie in baza unui proiect care este derulat pina pe 11 octombrie de televiziunea „History”, impreuna cu Libris.ro și Organizația „Salvați Copiii”. Președinta filialei Suceava a Organizației „Salvați Copiii”, Camelia Iordache, a informat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, care va fi amplasat, conform documentului, in Calea Victoriei 218, unde se afla imobilul Banloc-Goodrich.

- Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, institutie aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul "Curs de perfectionare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in regiunea Cernauti, Ucraina- grupa 2", la Iasi,…

- Trupa ”Old Band” va invita, in fiecare duminica, de la ora 18:00, in Parcul ”Cetate” din Deva, la o calatorie in timp, prin muzica anilor ‘60 – ’90. Melodiile care au fascinat o lume intreaga pot fi ascultate, timp de trei ore, intr-un concert live, de catre toți cei care iși petrec serile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, afirma ca infiintarea unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului este "o idee buna, insa prost aplicata si gestionata", aratand ca ar trebui sa existe "o dezbatere consistenta" pe acest subiect, iar ministrul Culturii, Daniel Breaz,…

- Social democratii au discutat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National o serie de masuri economice propuse de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ce vor fi adoptate odata cu rectificarea bugetara programata pentru finalul lunii. Teodorovici a dat doar doua exemple de masuri, prima…