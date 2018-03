Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, referitoare la Declaratia Unica, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) printr-un comunicat de presa. „Contribuabilii…

- „Drepturile de autor“ nu mai au regim de venituri independente Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o…

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Formularul 600 ndash; Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate ndash; va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Ce se va intampla cu Declaratia 600 Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministrul finantelor, Ionut Misa, si presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu, participa la sedinta Comisiei Economice din Senat, unde au fost invitati pentru a oferi clarificari despre…

- Ministrul finantelor și șefa ANAF, la Comisia Economica din Senat Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministrul finantelor, Ionut Misa si presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, au fost invitati, astazi, la sedinta Comisiei Economice din Senat pentru a clarifica o serie de masuri fiscale…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Cuantumul sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap a fost majorat de la 1 ianuarie 2018, urmand ca a doua majorare sa aiba loc tot anul acesta, de la 1 iulie, potrivit unei Ordonanțe de Guvern intrata in vigoare. Potrivit acestui act normativ, persoanele adulte cu handicap…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Japoniei care presupune infiintarea a 60 de centre in intreaga tara, dotate cu cate 28 de calculatoare…