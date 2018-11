Donatella Versace a creat diadema pe care o vor purta debutantele la Balul Operei din Viena

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul sutien Fantasy, creat de Victoria's Secret, va fi prezentat publicului la inceputul lunii viitoare. Onoarea de a purta obiectul vestimentar, a carui valoare este estimata la un milion de dolari, ii va reveni modelului suedez Elsa Hosk.

- Situatia monumentelor de patromoniu din Baile Herculane ajunge la Viena. Tinerii studenti arhitecti care au infiintat Herculane Project au fost invitati sa-si prezinte initiativa, miercuri, 24 octombrie, in capitala Austriei.

- Trei echipe din Romania viseaza sa ajunga in grupele Cupei EHF. SCM Craiova, deținatoarea trofeului, va fi in urna capilor de serie. Debutantele SCM Rm. Valcea și Magura Cisnadie vor fi in cea a outsiderilor Tragerea la sorți pentru turul trei al Cupei EHF, la feminin, va avea loc marți, de la ora 12:00,…

- Bart Conner, soțul Nadiei Comaneci și fost medaliat olimpic cu aur la gimnastica, a povestit pe Twitter o intamplare amuzanta petrecuta zilele trecute intr-un aeroport. Fostul gimnast american scrie ca in timp ce se afla in aeroport a fost confundat de una dintre angajatele serviciului de securitate…

- Pentru o scurta perioada de timp, in 1913, doi dintre cei mai mari criminali din istorie, Stalin și Hitler, au viețuit, dimpreuna, in Viena, capitala Imperiului Austro-Ungar. Primul se refugiase de prigoana țarista, al doilea cauta sa faca bani din pictura și sa intre la Academia de Arte Frumoase. Peste…

- Compania TAROM lanseaza ofertele toamnei, la preturi ce pornesc de la 99 de euro dus - intors pentru o serie de destinatii, cu plecare din Bucuresti, Timisoara sau Sibiu. Conform unui comunicat al companiei, pentru a beneficia de oferta, cei interesati trebuie sa cumpere bilete prin aplicatia TAROM…

- Un tanar de 32 de ani, din Targoviste, creeaza adevarate bijuterii din lemn. Marius Simion lucreaza in multe tipuri de lemn, cum ar fi mahon, nuc, radacina de nuc american, lemn de fag fosilizat, in care “planteaza” metale sau pietre pretioase cum ar fi argint sau cristale swarovski.

- Batuta, jefuita si amenitata cu arme si cutite la o nunta. Este cosmarul prin care ar fi trecut o cantareata de muzica de petrecere, in urma cu doar cateva ore. Artista, pe nume Raluca Dragoi, a fost invitata la nunta unor prieteni, unde nu s-ar fi asteptat sa fie lovita de 5 barbati inarmati.