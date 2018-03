Stiri pe aceeasi tema

- Donatella Versace a anuntat ca nu va mai utiliza blana animala in produsele casei sale de moda, intr-un interviu acordat revistei britanice The Economist's 1843 publicat miercuri, relateaza AFP. "Blana? Nu mai vreau. Nu vreau sa omor animale pentru a face moda. Nu mi se pare in regula", a spus sora…

- Ansamblul “Prahova-Junior” al Casei de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti va participa joi, 15 martie 2018, ora 19.00, la spectacolul “E primavara…?!”, care se va desfașura la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor din București. In cadrul acestui spectacol, ansamblul instituției…

- Primavara vine la pachet cu preturi mai mari la alimentele de baza, iar unele produse costa si cu 30 la suta mai mult decat in toamna. De vina sunt inflatia, cursul valutar si scumpirea carburantilor, sustin economistii, care ne atentioneaza ca, in curand, mai vine un val de scumpiri.

- Ca in fiecare an, Concursul de Creatie Literara "Lirismograf" isi deschide cu generozitate portile pentru a-i primi pe tinerii scriitori romani si a-i incuraja sa impartaseasca lumii harul creatiei si al beletristicii. A XVIII-a editie a concursului organizat de Casa de Cultura a Studentilor Sibiu se…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite "deontologilor" care au scris ca pretul caciulii de blana pe care a purtat-o in urma cu cateva zile ajunge la cateva sute de euro ca si-a cumparat-o din Azuga, de la tarabe, si ca a costat mai putin de 20 de euro.Firea a postat, vineri dupa-amiaza,…

- Dupa dolar, cea mai mare afacere a lumii, americanii au creat businessul perfect: capitalism la incasari, profit si munca, socialism si democratie la utilizare. Adica sa muncesti gratis pentru o companie, chiar sa-ti faca cea mai mare placere, iar compania sa te foloseasca, cu acceptul tau, ca sa…

- Pentru procurarea dispozitivelor medicale, asiguratul trebuie sa se deplaseze sau sa imputerniceasca o persoana care sa il reprezinte la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman, cu urmatoarele documente: recomandare medicala eliberata de un medic specialist, aflat in relație contractuala cu…

- Produsele la preturi promotionale, cadourile din partea unor magazine sau autoritati, ajutoarele din fonduri ale Uniunii Europene, ori ajutoarele sociale de la primarii continua sa reprezinte tentatii irezistibile pentru varstnici.

- Un autoturism marca Porsche Panamera a fost sustras din fata locuintei proprietarului, de pe strada Dragoslavelor, municipiul Constanta. Proprietarul a anuntat imediat furtul.Masina a fost depistata si oprita pe bulevardul I.C.Bratianu de catre agentii de politie Mutalap Zafer si Nitu Alexandru. Suspectul…

- A trecut prin clipe foarte grele din cauza divortului de Vincenzo Castellano, a fost in depresie, ii e dor tot timpul de fiica ei, dar nu se lasa invinsa de probleme. Antonia stie ca nu trebuie sa se lase doborata si sa lupte pentru fericirea ei.

- Deficitul balanței comerciale al Republica Moldova arata ca țara are nevoie de prudența in dezvoltarea capacitaților de producție și de export, dar și de asigurarea cu brațe calificate de munca și protecția investitorilor. Pentru Moldova este extrem de important sa-și cucereasca, in primul rind, piața…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Numeroase state occidentale au interzis fumatul in localuri, dar Austria a decis sa mearga pe alt drum. "Restaurantele trebuie sa hotarasca singure daca au sau nu nevoie de un spatiu pentru fumat, iar cetatenii...

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita publicul clujean duminica, 18 februarie 2018, la spectacolul folcloric de Dragobete. Evenimentul, care va reuni tineri interpreți de folclor din…

- O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este sa nu mai cumperi cafea în fiecare zi si sa-ti faci de acasa, scrie Mediafax. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu înseamna…

- Angajații Serviciului Vamal au prevenit doua tentative de scoatere ilegala din țara a bunurilor nedeclarate, fiind depistate 150 de fiole cu produse anabolizante și 6 000 de țigarete nedeclarate. Produsele anabolizante au fost reținute in dimineața zilei de astazi, la ieșirea din țara prin postul vamal…

- Aproximativ 90.000, dintre care cateva sute din Arges, de consumatori casnici și-au schimbat furnizorul de electricitate in luna octombrie a anului trecut, preferand sa semneze contracte pe piața concurențiala. Numarul consumatorilor ieșiți de pe ...

- Printesa Mako a Japoniei, care a anuntat ca va renunta la titlu pentru a se casatori cu iubitul ei, un om din popor, a decis sa amane nunta, programata initial pentru luna noiembrie a acestui an, din cauza "imaturitatii", potrivit people.com.

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca statului roman se ridica la peste 97 de milioane de dolari, sustin avocatii. Pe langa suma de 73.450.000 de dolari pe care trebuie sa o achite drept despaguri statului roman, prin decizia Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera…

- Ionuț Popa este la un pas de a parasi ACS Poli Timișoara, Leo Grozavu fiind favorit sa preia formația de pe Bega. Meciul pierdut in fața celor de la Sepsi, scor 0-1, pare sa ii fi pecetluit soarta lui Ionuț Popa. Tehnicianul a avut o ieșire nervoasa finalul partidei (vezi AICI). "Am fost sunat de cei…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat joi pentru RFI ca decizia premierului Viorica Dancila de a renunta la protectia SPP reprezinta “sultanizarea Romaniei”, iar subiectul este o "dramoleta de PR". El mai afirma ca protectia tuturor ministrilor este o “prostie”, iar problema apare in cazul premierului,…

- Romania risca sa devina o tara cu forta de munca nejustificat de scumpa Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei…

- Fostul mare atlet, Usain Bolt (31 ani), e mai hotarat ca niciodata sa se apuce de fotbal. Dupa ce a anunțat ca in luna martie va da probe la Borussia Dortmund, jamaicanul viseaza sa joace și peste ocean. David Beckham și-a inființat propria echipa, Miami Beckham United, care va evolua din sezonul urmator…

- "Daca cineva falsifica adevarul istoric, acuza Polonia si pe polonezi, noi nu avem voie sa ne aparam si sa stabilim aceste prevederi? Pentru mine situatia aceasta este total de neinteles", spune presedintele Andrzej Duda, potrivit Rzeczpospolita. Polonia a adoptat saptamana trecuta un amendament care…

- CARP BARLAD, IN DOLIU Colonelul (r) Petronel LUPU, din Barlad, fost cadru militar si unul dintre cei trei adjuncti ai comandantului UM 1458 din Barlad, a decedat duminica seara, la un spital din Iasi, rapus de o boala necrutatoare. Nascut in 1951, pe 2 iulie, col. (r) Petronel Lupu a devenit membru…

- Viorica Dancila a declarat luni, in discursul din Parlament, ca atat timp cat va fi prim-ministru in Romania nu va fi introdusa nicio taxa noua si ca va renunta saptamana aceasta la formularul 600

- Acesta a cerut sa fie eliberat din funcție, iar mandatul sau de președinte al Casei de Asigurari se va incheia peste cateva zile, la data de 1 februarie. Odata cu formarea Guvernului Dancila, oamenii care au ajuns in anumite funcții in perioada mandatului lui Mihai Tudose trebuie sa se aștepte ca…

- S-au aflat sumele pe care le vor primi romanii care renunta la masinile vechi! Acestia ar putea incasa intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si anul acesta. Nu se stie, insa, cat vor mai avea de asteptat pana vor putea incepe demersurile, deoarece…

- Muzicianul britanic Elton John, a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca nu va mai canta in turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea lor timp de cinci decenii, potrivit News.ro. Elton John va incepe un ultim turneu mondial in…

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme.

- Cântaretul Ed Sheeran, care îsi doreste foarte mult sa aiba copii, a dezvaluit ca va renunta la muzica când va deveni tata, relateaza dailystar.co.uk. "Ambitia mea este sa ajung la zero imediat ce am copii (...) Este un lucru total de înteles pentru ca ai copii si ambitia…

- Pentru a renunta la fumat odata pentru totdeauna ai nevoie de toate resursele pe care le ai la dispozitie, mai ales daca acest obicei se intinde pe o perioada mare de timp. A renunta la fumat este o decizie foarte grea, insa jumatate din batalie este castigata de vreme ce ai ajuns la concluzia ca trebuie…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, anunta ca Fiolele cu Acid Hialuronic de concentrație 5% și Fiolele cu colagen se mentin în topurile preferintelor românilor, fiind în 2017 cele mai solicitate produse în magazinul online. Astfel, în clasamentul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, ca nu renunta la planul de a construi un zid la granita dintre SUA si Mexic, iar Mexicul va plati "direct sau indirect" pentru acest proiect, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Delia are parte de provocari in vacanta! Chiar daca e departe de casa, vedeta tine la silueta sa si vrea sa se mentina in forma, mai ales ca deliciile de care are parte acolo o dau pe spate. Asa ca artista si sotul ei s-au luat la intrecere in sala de fitness, semn ca este ceva la care nu renunta niciodata!

- Fiind considerat rezerva de sange a organismului, exercitand funcții vitale pentru sanatatea ta, excesele de orice natura pun in pericol integritatea ficatului. Astfel, pentru a te bucura de starea de sanatatea timp indelungat trebuie sa acorzi o atenție deosebita atat alimentației cat și…

- Dupa tragedia care i s-a intamplat vlogger-ului Ilie Bivol, utilizatorii de internet s-au transformat in doua tabere, unii care il susțin și ii ofera donații și unii care critica și susțin ca este doar o inscenare. Astfel, un vlogger din Romania susține ca acesta doar face noi bani pentru a-și finaliza…

- Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, ii da o veste foarte proasta lui Radu Mazare. Acesta a declarat, pentru Antena 3, ca in țara pe care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic. Astfel, in baza unui cadru legal stabilit la nivelul UE, Romania poate…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, in mod normal, inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata...

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- Pregatit pentru cea mai aglomerata noaptea din an cu o tolba plina de cadouri, Mos Craciun a plecat la drum. Inainte de cea mai lunga calatorie, simpaticul batranel le-a transmis un mesaj celor...

- Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinat sa-l aleaga pe presedinte, a fost stabilita pentru 19 aprilie, a anuntat mass-media cubaneza.Amanarea scrutinului din februarie in aprilie are loc dupa amanarea anul acesta a alegerilor locale, prima etapa a alegerilor…

- Produsele pentru masa traditionala de Craciun a celor mai saraci dintre galateni, asistatii social, au fost distribuite prin Cantina de Ajutor Social a Primariei Galati. Peste 70% dintre asistatii social sunt copii, iar pentru multi dulciurile primite de la Cantina sunt cam singurele pe care si le permit.…

- Un locuitor din Horești, raionul Ialoveni susține ca s-a trezit peste noapte fara cei 30 de braduți, pe care i-a plantat in curtea locuinței sale. Potrivit acestuia, prejudiciul se ridica la 12 mii de lei. Dumitru Leu povestește ca a muncit ani buni in Franța pentru a-și ridica o casa in satul natal.…

- Compania americana de produse de lux Michael Kors a anuntat ca va renunta sa mai foloseasca blana naturala. Decizia se refera si la producatorul de incaltaminte Jimmy Choo care face parte din holding.