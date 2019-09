La fiecare trei minute, undeva, in lume, un om este diagnosticat cu cancer de sange. Pentru multi dintre acesti pacienti singura sansa de supravietuire este un transplant de celule stem hematopoietice de la un donator compatibil. Mai putin de 30% gasesc un astfel de donator in familie. Pentru restul, speranta se afla in registrele donatorilor de celule stem hematopoietice din toata lumea.